Государство хочет проверить нарвских наркоманов на ВИЧ и гепатит

О намерении провести в пограничном городе такое исследование мэру Нарвы Тармо Таммисте на этой неделе сообщила директора Института развития и здоровья Анника Веймер.

Исследование 2014 года показало, что около 45% колющихся наркоманов Нарвы заражены ВИЧ. В то же время в 2014 году в Нарве среди наркоманов был выявлен неожиданно высокий уровень (22%) распространения заболеванием гепатитом группы В. В других городах этот показатель составлял в среднем 4-6%.