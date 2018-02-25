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"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
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Государство хочет проверить нарвских наркоманов на ВИЧ и гепатит

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Наркоман. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Jakub Jirsák/PhanterMedia/Scanpix

Институт развития здоровья планирует провести исследование, в ходе которого 350 колющимся наркоманам из Нарвы будет предложено сдать тесты на ВИЧ и гепатит, сообщает Rus.err.ee.

О намерении провести в пограничном городе такое исследование мэру Нарвы Тармо Таммисте на этой неделе сообщила директора Института развития и здоровья Анника Веймер.

Исследование 2014 года показало, что около 45% колющихся наркоманов Нарвы заражены ВИЧ. В то же время в 2014 году в Нарве среди наркоманов был выявлен неожиданно высокий уровень (22%) распространения заболеванием гепатитом группы В. В других городах этот показатель составлял в среднем 4-6%.

"Учитывая прежние результаты и тот факт, что значительная часть новых случаев ВИЧ в Эстонии приходится на Нарву, необходимо получить свежий обзор ситуации", - объяснила Веймер.

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