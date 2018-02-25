В Киеве осквернили могилу поэтессы Леси Украинки

25 февраля отмечается день рождения поэтессы. "Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", - сообщил Сидоржевский.

По словам главы союза писателей, организация обратится в полицию с требованием провести расследование этого преступления. Кроме того, по его словам, в настоящий момент готовится обращение в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника.