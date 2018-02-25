понедельник, 26 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

В Киеве осквернили могилу поэтессы Леси Украинки

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Twitter

В Киеве в канун дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки вандалы осквернили ее могилу. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, передает Newsru.com.

25 февраля отмечается день рождения поэтессы. "Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", - сообщил Сидоржевский.

По словам главы союза писателей, организация обратится в полицию с требованием провести расследование этого преступления. Кроме того, по его словам, в настоящий момент готовится обращение в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника.

Леся Украинка - украинская поэтесса конца XIX - начала XX века, автор сборников стихов "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы".

Актуально

Читать также

НАВЕРХ