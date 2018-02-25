Москвичи начали стягиваться на Страстной бульвар за час до начала "Марша Немцова". По данным независимой организации "Белый счетчик", по состоянию на 14:00 через досмотровые рамки прошло 5,5 тысячи человек. О том, что почтить память политического деятеля пришло много людей, можно судить и по трансляции, которую ведет с места событий "Радио Свобода".

Как отмечает корреспондент "Интерфакса", проход к месту сбора организован через магнитные рамки, на тротуарах выставлены ограждения. Участники акции несут с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Бориса Немцова, а также транспаранты.

По данным портала "Грани.Ру", в ходе акции появился первый задержанный. "Юношу с плакатом "Борись!" задержали на рамках по неизвестной причине", - говорится на странице издания в Twitter.

В социальных сетях между тем пишут, что полиция, как и на многих других акциях оппозиции, проверяет содержание плакатов. Журналистка Ирина Гордон на своей странице в Facebook рассказала, что стражи порядка запретили проносить на марш плакаты, которые гласили "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма".

В шествии пришли поучаствовать кандидаты в президенты России Григорий Явлинский и Ксения Собчак.

Григорий Явлинский. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Ксения Собчак. ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS/Scanpix

Акция, напомним, была согласована с городскими властями. Согласно плану, сформированная колонна двинется по Бульварному кольцу к проспекту Академика Сахарова, а завершится марш на Большом Москворецком мосту, где собравшиеся возложат цветы на месте убийства Немцова. Накануне мероприятия организаторы выражали надежду, что количество участников будет как минимум таким же, как в прошлом году - около 20 тысяч человек.