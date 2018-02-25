Финны вспоминают, как русские туристы носили деньги мешками и брали в аренду кошек

Жители местечка Тахко ещё помнят времена, когда богатые русские в 1990-х и 2000-х приезжали к ним отдыхать на горнолыжный курорт и не скупились ни на покупку недвижимости, ни на развлечения, пишет Yle. Так, например, гости из РФ могли купить участок за 10-20 млн марок, тогда как его реальная цена составляла 2 млн, передает fontanka.fi со ссылкой на Yle.

Если не было снегохода в аренду, русские его просто покупали, а, уезжая, оставляли у коттеджа. Не скупились туристы из России на экзотические развлечения вроде индийского массажа головы, заказывали итальянского повара и даже могли взять кошку напрокат, вспоминают финны. Приезжие не скупились на чаевые и щедро могли одарить, например, того, кто помог вытащить застрявший автомобиль.

На случай, если туристы вдруг захотят сменить обстановку, в отелях находились пилоты частных самолетов. Местные рассказывают, что видели, как деньги носили пакетами.