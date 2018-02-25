Финны вспоминают, как русские туристы носили деньги мешками и брали в аренду кошек

После падения туризма в последние несколько лет в Финляндии наблюдают постепенное возвращение туристов из РФ, но тратят они в сравнении с тучными годами гораздо меньше. Финны с ностальгией вспоминают, как "новые русские" сорили деньгами направо и налево.
Жители местечка Тахко ещё помнят времена, когда богатые русские в 1990-х и 2000-х приезжали к ним отдыхать на горнолыжный курорт и не скупились ни на покупку недвижимости, ни на развлечения, пишет Yle. Так, например, гости из РФ могли купить участок за 10-20 млн марок, тогда как его реальная цена составляла 2 млн, передает fontanka.fi со ссылкой на Yle.
Если не было снегохода в аренду, русские его просто покупали, а, уезжая, оставляли у коттеджа. Не скупились туристы из России на экзотические развлечения вроде индийского массажа головы, заказывали итальянского повара и даже могли взять кошку напрокат, вспоминают финны. Приезжие не скупились на чаевые и щедро могли одарить, например, того, кто помог вытащить застрявший автомобиль.
На случай, если туристы вдруг захотят сменить обстановку, в отелях находились пилоты частных самолетов. Местные рассказывают, что видели, как деньги носили пакетами.
По словам предпринимателя в сфере туризма Йоуко Лиинамаа, 2008 год был последним "сумасшедшим годом" в Тахко. После этого на смену богачам пришли туристы среднего класса, которые стараются экономить, меньше ходят в рестораны и редко заказывают частный транспорт. Тем не менее, постепенно туризм на горнолыжном курорте растёт. Хотя клиенты больше не купаются в деньгах, январь был очень хорошим, и нынешний сезон обещает быть лучше предыдущего, говорит Лиинамаа.