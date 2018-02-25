Южная Корея объявила о готовности к переговорам с США

Как отмечает The Washingotn Post, в заявлении не указаны темы, которые Северная Корея готова обсуждать с США, так что неясно, будут ли переговоры касаться ядерного разоружения, передает Newsru.com.

Также в администрации президента добавили: в ходе переговоров с делегацией из Пхеньяна обе стороны согласились, что развитие взаимоотношений между двумя Кореями и между КНДР и США взаимосвязано.

"Президент Мун отметил необходимость срочного диалога между КНДР и США с целью фундаментального решения проблем Корейского полуострова и улучшения отношений двух Корей", - также отметила администрация.

Американское агентство АР указывает, что на закрытии Игр глава делегации КНДР - бывший глава северокорейской разведки Ким Ен Чхоль находится в одной ложе с лидером Южной Кореи и дочерью президента США Дональда Трампа Иванкой. Однако не было заметно, чтобы Иванка и представитель КНДР общались.