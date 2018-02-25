Сегодня в 13.45 обнаружилось, что на металлургическом предприятии в Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек.
Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб.
Хотя на место происшествия поспешили как медики, так и спасатели, шансов спасти жизнь мужчины не было. Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти вчера днем.
В связи со случившимся начато расследование.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан подтвердила, что в производственном здании на улице Техника в Тюри было найдено лето 45-летнего мужчины.
«Причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя, по предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления», - сказала она.