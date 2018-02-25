Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб.

Хотя на место происшествия поспешили как медики, так и спасатели, шансов спасти жизнь мужчины не было. Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти вчера днем.

В связи со случившимся начато расследование.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан подтвердила, что в производственном здании на улице Техника в Тюри было найдено лето 45-летнего мужчины.