За последний год средняя пенсия по старости выросла на 5%
25 февраля 2018 г., 15:23
По итогам 2017 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 405,4 евро в месяц, сообщает Rus.err.ee.
В Департаменте статистики сообщили. что по сравнению с 2016 годом она увеличилась на 18,40 евро или на 5%.
С 1 апреля текущего года пенсии в Эстонии вырастут на 7,6% - с таким заявлением на этой неделе выступило Министерство социальных дел.
Индексация пенсий в этом году обойдется государству почти в 97,6 миллионов евро. Пенсии будут проиндексированы у 375 649 пенсионеров.