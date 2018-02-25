За последний год средняя пенсия по старости выросла на 5%

В Департаменте статистики сообщили. что по сравнению с 2016 годом она увеличилась на 18,40 евро или на 5%.

С 1 апреля текущего года пенсии в Эстонии вырастут на 7,6% - с таким заявлением на этой неделе выступило Министерство социальных дел.