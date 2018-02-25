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За последний год средняя пенсия по старости выросла на 5%

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ФОТО: Caro / Ramesh Amruth

По итогам 2017 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 405,4 евро в месяц, сообщает Rus.err.ee.

В Департаменте статистики сообщили. что по сравнению с 2016 годом она увеличилась на 18,40 евро или на 5%.

С 1 апреля текущего года пенсии в Эстонии вырастут на 7,6% - с таким заявлением на этой неделе выступило Министерство социальных дел.

Индексация пенсий в этом году обойдется государству почти в 97,6 миллионов евро. Пенсии будут проиндексированы у 375 649 пенсионеров. 

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