Галерея: смотрите, как эстонские военные в Ливане отметили столетие республики

Несущие в Ливане службу в составе миротворческой миссии ООН UNIFIL эстонские военнослужащие в субботу провели торжественное построение по случаю столетнего юбилея Эстонской республики. Мероприятие было проведено в опорном пункте ООН 6-50, сообщила BNS пресс-служба Главного штаба сил обороны.
«Участием в миссии UNIFIL вы вносите свою лепту в стабилизацию мирного процесса в этой сложной части мира и тем самым повышаете чувство защищенности и на своей родине, в Эстонии. Я высоко ценю вклад каждого из вас, принявшего решение отстаивать свободу Эстонии как в родной стране, так и здесь, в регионе выполнения миссии. И это на самом деле большой вклад, поскольку вы пожертвовали свое время на то, чтобы быть вдалеке от своих родных и близких, и это время никогда не вернуть», — сказал в обращении к участникам миссии командир эстонского контингента в Ливане, майор Маргус Микк.
Посвященные юбилею Эстонской республики праздничные мероприятия начались в опорном пункте миссии UNIFIL ранним утром обменом поздравлениями по связи Skype с президентом Керсти Кальюлайд и с командующим Силами обороны, генералом Рихо Террасом. Вслед за этим состоялось торжественное построение, в ходе которого эстонские военнослужащие были представлены к следующим воинским званиям.
Личный состав миссии по интернету проследил за воинским парадом в Таллинне, затем в расположении миссии состоялся праздничный обед для эстонских военнослужащих и их гостей.
Входящий в состав Ирландско-Финского батальона эстонский контингент в Ливане состоит из подразделения пехоты Estpla-24, штабных офицеров и унтер-офицеров — всего около 40 военнослужащих. Контингент приступил к службе в ноябре прошлого года и вернется в Эстонию в мае.