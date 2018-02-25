Галерея: смотрите, как эстонские военные в Ливане отметили столетие республики

«Участием в миссии UNIFIL вы вносите свою лепту в стабилизацию мирного процесса в этой сложной части мира и тем самым повышаете чувство защищенности и на своей родине, в Эстонии. Я высоко ценю вклад каждого из вас, принявшего решение отстаивать свободу Эстонии как в родной стране, так и здесь, в регионе выполнения миссии. И это на самом деле большой вклад, поскольку вы пожертвовали свое время на то, чтобы быть вдалеке от своих родных и близких, и это время никогда не вернуть», — сказал в обращении к участникам миссии командир эстонского контингента в Ливане, майор Маргус Микк.