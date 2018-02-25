понедельник, 26 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Галерея: смотрите, как эстонские военные в Ливане отметили столетие республики

Галерея: смотрите, как эстонские военные в Ливане отметили столетие республики

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Несущие в Ливане службу в составе миротворческой миссии ООН UNIFIL эстонские военнослужащие в субботу провели торжественное построение по случаю столетнего юбилея Эстонской республики. Мероприятие было проведено в опорном пункте ООН 6-50, сообщила BNS пресс-служба Главного штаба сил обороны.

«Участием в миссии UNIFIL вы вносите свою лепту в стабилизацию мирного процесса в этой сложной части мира и тем самым повышаете чувство защищенности и на своей родине, в Эстонии. Я высоко ценю вклад каждого из вас, принявшего решение отстаивать свободу Эстонии как в родной стране, так и здесь, в регионе выполнения миссии. И это на самом деле большой вклад, поскольку вы пожертвовали свое время на то, чтобы быть вдалеке от своих родных и близких, и это время никогда не вернуть», — сказал в обращении к участникам миссии командир эстонского контингента в Ливане, майор Маргус Микк.

Посвященные юбилею Эстонской республики праздничные мероприятия начались в опорном пункте миссии UNIFIL ранним утром обменом поздравлениями по связи Skype с президентом Керсти Кальюлайд и с командующим Силами обороны, генералом Рихо Террасом. Вслед за этим состоялось торжественное построение, в ходе которого эстонские военнослужащие были представлены к следующим воинским званиям.

Личный состав миссии по интернету проследил за воинским парадом в Таллинне, затем в расположении миссии состоялся праздничный обед для эстонских военнослужащих и их гостей.

Входящий в состав Ирландско-Финского батальона эстонский контингент в Ливане состоит из подразделения пехоты Estpla-24, штабных офицеров и унтер-офицеров — всего около 40 военнослужащих. Контингент приступил к службе в ноябре прошлого года и вернется в Эстонию в мае.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ