Галерея: в одной из Таллиннских школ был провозглашен Манифест о независимости Эстонии
25 февраля 2018 г., 16:03
Сто лет назад в Таллиннской Тынисмаэской Реальной школе прошло первое собрание Временного Правительства. Сегодня, в память о таком значимом событии, был зачитан Манифест о независимости.
В воскресенье днем в Таллиннской Тынисмаэской Реальной школе прошло праздничное мероприятие, посвященное первому собранию Временного Правительства. Премьер-министр Юри Ратас тоже принял участие в сегодняшнем событии.
После речи премьер-министра, праздничная процессия прошла к Монументу Победы в Освободительной Войне, который находится на Площади Свободы.