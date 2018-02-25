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  • Галерея: в одной из Таллиннских школ был провозглашен Манифест о независимости Эстонии

Галерея: в одной из Таллиннских школ был провозглашен Манифест о независимости Эстонии

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Сто лет назад в Таллиннской Тынисмаэской Реальной школе прошло первое собрание Временного Правительства. Сегодня, в память о таком значимом событии, был зачитан Манифест о независимости. 

В воскресенье днем в Таллиннской Тынисмаэской Реальной школе прошло праздничное мероприятие, посвященное первому собранию Временного Правительства. Премьер-министр Юри Ратас тоже принял участие в сегодняшнем событии. 

После речи премьер-министра, праздничная процессия прошла к Монументу Победы в Освободительной Войне, который находится на Площади Свободы.

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