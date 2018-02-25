Фото: девять часов в тесной кабине, или как истребители США долетели из Огайо в Эстонию

Туристы, которые летят из-за океана, могут как минимум немного размять ноги, не говоря уже о сне, походе в туалет или распитии принесенного стюардессой кофе. Но у летчиков в истребителях были совершенно другие условия.

Во-первых, можно забыть о вообще каком-либо движении, поскольку одноместная кабина под завязку набита техникой, а пилот надежно пристегнут к сидению. Само сидение расположено под углом в 30 градусов, поскольку в таком положении пилотам легче справляться с центробежной силой.

По словам пилота, который рассказывал Postimees о подробностях жизни пилотов истребителей, центробежная сила не единственная проблема, с которой следует справляться. На пассажирских самолетах стюардессы отвечают за питание пассажиров, а в истребителях — самообслуживание, которое означает, что есть можно только то, что пилот возьмет с собой.

ФОТО: Liis Treimann

Поскольку туалета нет, летчики перед полетом принимают таблетку, которая успокаивает бурю в животе. С остальными неприятностями справляются с помощью специального мешочка, в которой находится влагопоглощающий порошок. По словам пилота, который отзывается на позывной Скип, за полет до Эстонии пришлось израсходовать несколько таких мешочков.

Американские истребители в Эмари. ФОТО: Liis Treimann

Несмотря на многочисленные тренировки, пилоты в конце концов тоже люди и, пролетая часами над океаном, они спасаются от скуки, например, решая головоломки через радиосвязь.

Конечно, такой долгий полет не мог обойтись без дозаправок в воздухе, в этом 12 истребителям помогали два самолета-заправщика KC-10.

ФОТО: Luke Milano

Напомним, что 12 американских истребителей прибыли в январе в Эстонию, чтобы принять участие в операциях сухопутных и военно-воздушных сил вооруженных сил как Эстонии, так и НАТО. Авиаотряд США пробудет в Эстонии до середины 2018 года.