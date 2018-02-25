Москвичи заставляют дворников делать свою работу именем российских оппозиционных политиков

Как пишет на своей странице в Facebook депутат Мосгордумы Елена Шувалова, первый "агитсугроб" с фамилией кандидата в президенты Павла Грудинина появился в районе в субботу днем, а уже через несколько часов от снежной кучи не осталось и следа. Сегодня активисты решили повторить мероприятие на другом завале. "Тут же появились два милиционера - преступников бы так оперативно ловили, потом - уборочная техника. Лично я рекомендую средних размеров помповый опрыскиватель и марганцовку. Невывезенного снега много - огромное поле для живой агитационной работы", - отметила Шувалова.

Уборка снега в Москве стала самой обсуждаемой темой после сильных снегопадов в начале февраля. Власти долго отказывались замечать снежные завалы и признавать работу коммунальных служб неэффективной. Тогда москвичи придумали другой способ - написать на снегу имя Навального. Сначала призыв ходил по соцсетям только в качестве шутки, а когда его все же решили опробовать на практике, снег был убран относительно оперативно - в течение четырех часов.

Впрочем, эффект от фамилии оппозиционера может быть и обратным. Так, на прошлой неделе в Головинском районе надпись "Навальный" на сугробах попросту засыпали сверху новым снегом. Однако причастность к этому именно дворников не подтверждена.