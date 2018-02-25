Россия обвинила США в попытке вмешаться в грядущие выборы

"Наши выборы интересны им по двум причинам. Первое - это для, опять же, продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала", - сказала Захарова.

По ее словам, второй момент - это традиционная вовлеченность Соединенных Штатов Америки вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира.

"Нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть. Правила о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств, работают и должны работать с их точки зрения для всех. Кроме одной исключительной страны, которой являются Соединенные Штаты Америки", - добавила Захарова.

Президентские выборы в России намечены на 18 марта.

23 февраля глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что 243 наблюдателя из 74 стран приедут на выборы президента РФ.