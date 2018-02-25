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Из-за ложной угрозы взрыва в центре Москвы были эвакуированы более тысячи человек

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Москва.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Информация об угрозах взрыва в центре Москвы в районе станции метро "Охотный ряд" оказалась ложной, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступил звонок о "минировании" Центрального Манежа, станции метро "Охотный ряд" и торгового центра "Охотный ряд". Данная информация была оперативно проверена. В настоящий момент установлено, что сообщения оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из торгового центра на время проверки была проведена частичная эвакуация посетителей и персонала - всего более тысячи человек.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на станции метро "Охотный ряд" и в Центральном Манеже в Москве.

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