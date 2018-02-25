Галерея: эстонцы поехали на Ближний Восток продавать военную технику

Об этом сообщила пресс-служба инновационного кластера оборонной промышленности и безопасности, отметив, что Эстония представлена четырьмя предприятиями оборонной промышленности, представители которой ставят своей целью найти новые контакты и при возможности заключить договоры о сотрудничестве.

По словам руководителя кластера Ингвара Пярнамяэ, UMEX — это уникальная ярмарка по теме беспилотной авиации, на которой встречаются потенциальные покупатели и строители дистанционно управляемых средств, как воздушных, так и наземных.

«Беспилотные бронированные вездеходы компании Milrem, воздушные средства фирм ELI и Threod Systems, интегрируемые с ними дополнительные системы, оборудование для охраны границы фирмы Defendec привлекло пристальное внимание во многих странах мира, поскольку оказались уникальными в своем роде устройствами», - пояснил Пярнамяэ.

«Беспилотные системы и цифровые решения играют все большую роль в современных боевых условиях и в будущем, и эстонские предприятия заинтересованы в процессе их развития», - отметил он.

По словам директора центра предпринимательства фонда EAS Танеля Ребане, на рынках Ближнего Востока у предприятий оборонной промышленности Эстонии еще много неиспользованных возможностей.

«Несколько раз наши оборонщики участвовали в проводящейся в Абу-Даби ярмарке вооружений IDEX. Регион Персидского залива является привлекательным регионом для оборонной промышленности Эстонии, поскольку у стран этого региона как высокая покупательская способность, так и интерес к новым технологиям», - пояснил Пярнамяэ.

Поддержку представителям оборонной промышленности Эстонии, развивающим беспилотные технологии, в Абу-Даби оказывает и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

Участие эстонских оборонщиков в ярмарке финансирует Европейский Фонд регионального развития.