В ночном клубе в Италии произошел пожар, пострадали 69 человек

В ночном клубе итальянского города Дезенцано-дель-Гарда в Ломбардии произошел пожар – пострадали 69 человек. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 25 февраля, сообщает агентство ANSA.

Огонь вспыхнул около 2.00 по местному времени, когда в клубе было около 700 человек. Людей немедленно эвакуировали.

На место прибыли пожарные и скорая помощь, к участию в операции привлекли вертолет.

С отравлением угарным газом были госпитализированы 17 человек. Еще 52 самостоятельно обратились за медицинской помощью - у пострадавших были проблемы с дыханием.