понедельник, 26 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

В ночном клубе в Италии произошел пожар, пострадали 69 человек

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Stefano Cavicchi/LaPresse/LAPRESSE

Пожар произошел снаружи клуба города Дезенцано-дель-Гарда, но из-за проблем с вентиляцией дым попал внутрь помещения, что привело к эвакуации.

В ночном клубе итальянского города Дезенцано-дель-Гарда в Ломбардии произошел пожар – пострадали 69 человек. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 25 февраля, сообщает агентство ANSA.

Огонь вспыхнул около 2.00 по местному времени, когда в клубе было около 700 человек. Людей немедленно эвакуировали.

На место прибыли пожарные и скорая помощь, к участию в операции привлекли вертолет.

С отравлением угарным газом были госпитализированы 17 человек. Еще 52 самостоятельно обратились за медицинской помощью - у пострадавших были проблемы с дыханием.

По данным медиков, жизни пострадавших угрозы нет.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ