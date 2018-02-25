Рамзану Кадырову запретили въезд в Латвию

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал список, включающий 49 персон, для которых установлен запрет на въезд в Латвию. В список попал и глава Чечни Рамзан Кадыров.
В список также включен председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, бывший сотрудник органов государственной охраны России и подозреваемый прокуратурой Великобритании в убийстве Александра Литвиненко Андрей Луговой и многие другие лица, передает RusTVNET.
В своем законопроекте Сейм осудил Россию, недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.
Напомним, что связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.