Фото и видео: Nokia перевыпустила культовый телефон-банан

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Оригинальный Nokia 8110 был выпущен в 1997 году и использовался в фильме «Матрица». За свою форму его прозвали «бананом». Новая версия телефона получила 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240, двухмегапиксельную камеру, четыре гигабайта накопителя и имеет поддержку 4G. От одного заряда смартфон может проработать 25 дней. Продажи начнутся в мае по цене в 80 евро.

Помимо этого, компания представила обновленную версию Nokia 6, 7 Plus и 1. Все они вошли в программу Android One. Это означает, что смартфон работает на «чистом» Android и будет быстро получать обновления системы. Также компания показала флагманский Nokia 8 Sirocco.

Nokia 6 имеет 5,5-дюймовый экран с разрешением FullHD, процессор Snapdragon 630, а также до четырех гигабайт оперативной памяти. Емкость аккумулятора составила три тысячи миллиампер-часов. Продажи начнутся в апреле по цене от 280 евро.

Nokia 7 Plus получил шестидюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160х1080 пикселей. Он также имеет двойную основную камеру с разрешением 12 и 13 мегапикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 660 и четыре гигабайта оперативной памяти. Продажи начнутся в апреле по цене в 400 евро.