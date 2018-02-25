Фото: смотрите, какие чудесные малыши появились на свет в юбилей Эстонии

«Подарками хотим порадовать семьи, дети которых родились в такой особенный день, и отметить сотый день рождения Эстонии с мыслью: здорово, что ты родился в нашей прекрасной Эстонии и для нас в такой особенный день», - пишет союз в пресс-сообщении.

В день рождения ЭР в Ида-Таллиннской центральной больнице на свет появились десять детей: шесть мальчиков и четыре девочки.

В день рождения Эстонии у акушерок Ида-Таллиннской больницы было много работы. ФОТО: Jaana Toomik

В Ида-Вируской центральной больнице 24 февраля родился один мальчик. Его мать — 33-летняя жительница Кохтла-Ярве Наталья Санина. Родители выбрали для нового жителя Эстонии имя Мартин. Дома малыша ждет еще старший брат.

25 февраля мать Мартина пришли поздравить представители Союза женщин Эха и Тийу, которые подарили семье книгу «Eesti Vabariik 100». Они пожелали новому жителю Эстонии счастья и здоровья, чтобы он прожил до 200 юбилея ЭР.

Доктор Алексей Царегородцев передал матери подарок от Omniva — серебряную марку, которую дарят всем рожденным в этот день, а акушерка Карина Черкасова вручила подарки от больницы.

В 19.30 в столетний юбилей в Ярвамааской больнице на свет появилась белокурая Ребека.

В Ида-Таллиннской центральной больнице родилось 10 детей. Без подарков не остались и родители. ФОТО: Jaana Toomik

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице на свет появились пять детей: три девочки и два мальчика. Специалист по коммуникации больницы Лийза Суба сказала, что новорожденные получили много подарков.