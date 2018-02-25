Фото: смотрите, какие чудесные малыши появились на свет в юбилей Эстонии

Эстонский союз мастериц лоскутного шитья преподнес каждому рожденному 24 февраля ребенку в подарок лоскутное одеяло, но без подарков не остались и родители, передает Postimees.
«Подарками хотим порадовать семьи, дети которых родились в такой особенный день, и отметить сотый день рождения Эстонии с мыслью: здорово, что ты родился в нашей прекрасной Эстонии и для нас в такой особенный день», - пишет союз в пресс-сообщении.
В день рождения ЭР в Ида-Таллиннской центральной больнице на свет появились десять детей: шесть мальчиков и четыре девочки.
В Ида-Вируской центральной больнице 24 февраля родился один мальчик. Его мать — 33-летняя жительница Кохтла-Ярве Наталья Санина. Родители выбрали для нового жителя Эстонии имя Мартин. Дома малыша ждет еще старший брат.
25 февраля мать Мартина пришли поздравить представители Союза женщин Эха и Тийу, которые подарили семье книгу «Eesti Vabariik 100». Они пожелали новому жителю Эстонии счастья и здоровья, чтобы он прожил до 200 юбилея ЭР.
Доктор Алексей Царегородцев передал матери подарок от Omniva — серебряную марку, которую дарят всем рожденным в этот день, а акушерка Карина Черкасова вручила подарки от больницы.
В 19.30 в столетний юбилей в Ярвамааской больнице на свет появилась белокурая Ребека.
В Ляэне-Таллиннской центральной больнице на свет появились пять детей: три девочки и два мальчика. Специалист по коммуникации больницы Лийза Суба сказала, что новорожденные получили много подарков.
«Помимо лоскутного одеяла, дети получили от Omniva серебряную марку, от Финского общества друзей Эстонии — маленькие шапочки, а родителям подарили книги», - сказала она, добавляя, что подарочные наборы преподнесла и косметическая фирма Joik.