Фото и видео: Samsung официально представила флагманские смартфоны Galaxy S9 и S9+

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Как и прошлогодние модели (S8 и S8+), представленные в Барселоне флагманы получили безрамочные и слегка изогнутые по бокам AMOLED-дисплеи диагональю 5,8 и 6,2 дюйма, разрешением 1440*2960 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Galaxy S9 и S9+ стали первыми смартфонами, получившими топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 – этим чипом будут оснащены смартфоны, предназначенные для рынка США, а остальные устройства будут работать на фирменном чипе Exynos 9810, который, как отмечает Phone Arena, превосходит процессор Qualcomm в тестах производительности.

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Объем оперативной памяти Samsung Galaxy S9 составляет 4 ГБ, а основной – 64 или 128 ГБ. В свою очередь Galaxy S9+ получил 6 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ основной памяти. Кроме того, оба смартфона оснащены слотом для карты microSD. Что же касается технологий идентификации пользователя, то смартфоны получили датчики отпечатков пальцев (они по-прежнему расположены на задней стороне, но находятся под камерой, а не рядом с ней), улучшенные сенсоры радужной оболочки глаза и систему распознавания лиц, которая позволяет создавать анимированные эмодзи-аватары при помощи технологии дополненной реальности. Также смартфоны оснащены отдельной кнопкой для запуска фирменного голосового помощника Bixby.

Основной упор в Samsung делают на качество съемки камер новых смартфонов – в приглашениях на презентацию устройств говорилось о "переосмыслении" камер. Оба устройства получили 12-Мп основной сенсор с изменяемой диафрагмой: режим f/1.5 предназначен для съемки в условиях низкой освещенности, макросъемки или портретного режима, а в остальных случаях используется апертура f/2.4. В Galaxy S9+ этот сенсор дополнен еще одним 12-Мп телефото модулем с постоянной диафрагмой f/2.4. Кроме того, новые камеры обладают оптической стабилизацией, улучшенным автофокусом и способны снимать HD-видео со скоростью 960 кадров в секунду, что позволяет создавать красивые замедленные ролики. Фронтальная камера обоих смартфонов имеет разрешение 8 Мп.

Емкость аккумуляторов смартфонов S9 и S9+ составляет 3000 и 3500 мАч соответственно. Оба устройства поддерживают быструю и беспроводную зарядку, защищены от пыли и влаги по стандарту IP68 и оснащены стереодинамиками и 3,5-мм гнездом для наушников на радость многим пользователям. Работают Galaxy S9 и S9+ под управлением Android 8.0 Oreo.