понедельник, 26 февраля 2018 г.
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Житель Эстонии сдавал кровь 180 раз и помог 700 людям

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Донор. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы в воскресенье, 25 февраля, чествовал тех доноров, которые сдали кровь более ста раз. 

За год кровь  можно сдавать не более шести раз, так как два месяца уходит на восстановление организма, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).

Если подсчитать, выходит, что люди сдавшие кровь свыше сотни раз, посвятили около 16 лет своей жизни спасению других людей. Рекордсменом в этом вопросе стал Андрес Пятс, который сдавал кровь 180 раз. Помощь конкретно от него получили примерно семьсот человек. 

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