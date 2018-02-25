Житель Эстонии сдавал кровь 180 раз и помог 700 людям

За год кровь можно сдавать не более шести раз, так как два месяца уходит на восстановление организма, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).

Если подсчитать, выходит, что люди сдавшие кровь свыше сотни раз, посвятили около 16 лет своей жизни спасению других людей. Рекордсменом в этом вопросе стал Андрес Пятс, который сдавал кровь 180 раз. Помощь конкретно от него получили примерно семьсот человек.