Боевики «Боко Харам» похитили более сотни девочек

Боевики экстремистской группировки "Боко Харам" похитили более сотни девочек в ходе атаки на колледж города Дапчи, передает Sky News со ссылкой на представителей властей, которые крайне скупо комментировали сообщения о нападении на протяжении шести дней. В 2014 году экстремисты выкрали более 270 девочек из города Чибок, вынудив многих из них выйти замуж за своих похитителей, пишет Newsru.