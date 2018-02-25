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Боевики «Боко Харам» похитили более сотни девочек

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ФОТО: Scanpix/AFP

Боевики экстремистской группировки "Боко Харам" похитили более сотни девочек в ходе атаки на колледж города Дапчи, передает Sky News со ссылкой на представителей властей, которые крайне скупо комментировали сообщения о нападении на протяжении шести дней. В 2014 году экстремисты выкрали более 270 девочек из города Чибок, вынудив многих из них выйти замуж за своих похитителей, пишет Newsru.

ФОТО: Scanpix/AP

Reuters отмечает, что нынешний инцидент - крупнейший с момента похищения в Чибоке, который привлек к деятельности экстремистов и судьбе девочек внимание широкой общественности.

Министерство информации в воскресенье сообщило, что судьба 110 девочек, учившихся в научно-техническом колледже в городе Дапчи на северо-востоке страны, "остается неизвестной после атаки, которая произошла в понедельник". Глава ведомства Лаи Мохаммед заявил, что власти усилили меры безопасности и прилагают все возможные усилия для поиска пропавших.

Президент страны Мухаммаду Бухари назвал произошедшее "национальной катастрофой".

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Похищение 276 девочек из города Чибок в 2014 году стало самой резонансной акцией террористов группировки "Боко Харам", название которой переводится как "Западное образование - грех". Девочек отпускали группами, обменивая на захваченных властями экстремистов.

"Боко Харам" регулярно нападает на христианские и образовательные учреждения, пропагандирует введение шариата. В 2015 году присягнула "Исламскому государству" и стала именовать себя "Западноафриканской провинцией ИГ".

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