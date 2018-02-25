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«Глаз выколю тебе»: жена депутата устроила скандал на борту самолета (видео)

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Самолет компании "Аэрофлот". Иллюстративное фото.

ФОТО: /RIA Novosti

Представившаяся женой депутата россиянка пообещала выколоть глаз пассажирке рейса Москва-Бейрут. Инцидент был запечатлен на видео.

Видео со скандалом на борту самолета появилось на канале Youtube. Очевидец снял на мобильный телефон ссору, которая произошла между двумя пассажирками рейса Москва-Бейрут, передает Rus.TVNET.

По словам автора видео, «жена депутата» залила соком стену и саму девушку. Разозлило россиянку то, что другая пассажирка разложила кресло.

«Заткни свой рот поганый! Глаз выколю тебе! Сейчас приедешь в Ливан, я жена депутата, я тебе устрою там!» - стала кричать она.

После этого обе пассажирки начали поливать друг друга водой. На видео попала уже завершающая стадия, когда в дело пришлось вмешаться экипажу. «Базарная баба. К чести стюардесс, быстро справились с хулиганкой. Так и летаем», — отметил автор видео Николай Николаев.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ему не известно, «женой какого депутата она является». Произошедшее на борту он назвал бытовым конфликтом.

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