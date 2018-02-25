«Глаз выколю тебе»: жена депутата устроила скандал на борту самолета (видео)

Видео со скандалом на борту самолета появилось на канале Youtube. Очевидец снял на мобильный телефон ссору, которая произошла между двумя пассажирками рейса Москва-Бейрут, передает Rus.TVNET.

По словам автора видео, «жена депутата» залила соком стену и саму девушку. Разозлило россиянку то, что другая пассажирка разложила кресло.

«Заткни свой рот поганый! Глаз выколю тебе! Сейчас приедешь в Ливан, я жена депутата, я тебе устрою там!» - стала кричать она.

После этого обе пассажирки начали поливать друг друга водой. На видео попала уже завершающая стадия, когда в дело пришлось вмешаться экипажу. «Базарная баба. К чести стюардесс, быстро справились с хулиганкой. Так и летаем», — отметил автор видео Николай Николаев.