Видео с дрона: к юбилею Эстонии создали уникальную ледовую карусель
25 февраля 2018 г., 21:34
Вчера в Тарту любители зимнего плавания по традиции отпраздновали годовщину Эстонии парадом пингвинов. Но в честь столетия было решено сделать и нечто особенное - ледовую карусель диаметром 100 метров.
В день рождения Эстонии в дополнение к купанию в ледяной воде и участию в лыжной эстафете на дистанции 100 метров любители зимнего плавания в Тарту сделали ледовую карусель, диаметр которой составил 100 метров.
Смотрите видео с дрона!