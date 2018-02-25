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  • Видео с дрона: к юбилею Эстонии создали уникальную ледовую карусель

Видео с дрона: к юбилею Эстонии создали уникальную ледовую карусель

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Вчера в Тарту любители зимнего плавания по традиции отпраздновали годовщину Эстонии парадом пингвинов. Но в честь столетия было решено сделать и нечто особенное - ледовую карусель диаметром 100 метров.  

В день рождения Эстонии в дополнение к купанию в ледяной воде и участию в лыжной эстафете на дистанции 100 метров любители зимнего плавания в Тарту сделали ледовую карусель, диаметр которой составил 100 метров.

Смотрите видео с дрона!

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