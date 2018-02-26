В Таллинне при столкновении двух автомобилей пострадал человек
26 февраля 2018 г., 7:22
В воскресенье, 25 февраля, около 23.46 в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Лийвалайа произошла авария, участниками которой стали два легковых автомобиля.
Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны отмечает, что автомобиль Saab 900, которым управлял 49-летний мужчина, совершал поворот налево и столкнулся с двигавшимся навстречу Mercedes-Benz CLS 350 CDI, которым управляла 33-летняя женщина.
Водителя Saab доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Обстоятельства произошедшего установит следствие.