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  • В Таллинне при столкновении двух автомобилей пострадал человек

В Таллинне при столкновении двух автомобилей пострадал человек

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ФОТО: Elmo Riig

В воскресенье, 25 февраля, около 23.46 в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Лийвалайа произошла авария, участниками которой стали два легковых автомобиля.

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны отмечает, что автомобиль Saab 900, которым управлял 49-летний мужчина, совершал поворот налево и столкнулся с двигавшимся навстречу Mercedes-Benz CLS 350 CDI, которым управляла 33-летняя женщина.

Водителя Saab доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.

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