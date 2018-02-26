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Россия запретила ввоз молочной продукции из Белоруссии

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Молоко.

ФОТО: Caro / Scanpix

Россия запретила ввоз молока, сливок и прочей молочной продукции из Белоруссии, начиная с понедельника, 26 февраля. Также в этот день должны пройти консультации Россельхознадзора с представителями Минсельхозпрода Белоруссии, сообщает DW.com.

В частности, под запрет попадают молоко, сливки, сгущенное молоко, а также молочные сыворотка и белок. Как заявили в Россельхознадзоре, решение было принято в связи с "неоднократными нарушениями ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и РФ". Так, в 2017 году было зафиксировано 596 нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм, притом 376 случаев пришлось на молоко и молочную продукцию.

Сообщается, что российские эксперты не видят опасности во вводимых ограничениях для потребителей и молокоперерабатывающей отрасли, в которой также используется сырье из Белоруссии. В то же время  в 2017 году Белоруссия являлась лидером по поставкам молочной продукции в РФ. На долю страны пришлось 92% всех поставок молока и сливок (269,2 тыс. тонн), 78% сгущенного молока и сливок (172,4 тыс. тонн), а также 82% сухого обезжиренного молока (95 тыс. тонн).

Белоруссия считает запрет грубым нарушением норм ЕАЭС

Введение ограничений на поставки белорусского молока в Россию грубо нарушает нормы ЕАЭС, заявил член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский. В разговоре с белорусским агентством БЕЛТА Сидорский, в прошлом глава правительства Белоруссии, подчеркнул, что у Россельхознадзора нет оснований для введения подобного запрета.

По словам Сидорского, ограничение на поставки продукции со всей территории Белоруссии было бы возможно лишь при ухудшении в стране положения с особо опасными и карантинными болезнями, общими для человека и животных. Однако в настоящий момент речи о подобной ситуации не идет.

В мае 2017 года Россия уже ограничивала поставки молочной продукции из Белоруссии. Тогда речь шла о временных санкциях в отношении пяти предприятий. Российское ведомство обосновало ограничения повторными нарушениями санитарных норм.

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