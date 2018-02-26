Опрос: правящую коалицию поддерживает менее 40 процентов избирателей

Рейтинг правительственных партий держится на уровне ниже 40% уже второй месяц подряд. При этом самой популярной политической силой остается оппозиционная Партия реформ, следует из результатов исследования, проведенного в феврале фирмой Kantar Emor по заказу Postimees.
У Партии реформ второй месяц поддержка держится на уровне в 34 процента, а следом за ней располагается Центристская партия, которую стабильно поддерживает 21 процент избирателей, пишет rus.err.ee.
На третьем месте расположилась Консервативная народная партия, которая несмотря на однопроцентное снижение (с 18 до 17) сохранила за собой бронзовый пьедестал.
Социал-демократов в феврале поддерживали 11 процентов - за месяц этот показатель не изменился, а вот Свободной партии и IRL удалось улучшить свой рейтинг - свободников поддерживают 7%, а IRL - 6% избирателей.