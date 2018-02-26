Опрос: правящую коалицию поддерживает менее 40 процентов избирателей

У Партии реформ второй месяц поддержка держится на уровне в 34 процента, а следом за ней располагается Центристская партия, которую стабильно поддерживает 21 процент избирателей, пишет rus.err.ee.

На третьем месте расположилась Консервативная народная партия, которая несмотря на однопроцентное снижение (с 18 до 17) сохранила за собой бронзовый пьедестал.