Мощный взрыв прогремел в центре британского города Лестер

Между тем издание The Telegraph со ссылкой на заявления очевидцев утверждает, что около 19:10 по местному времени в центре Лестера прогремел мощный взрыв.

Судя по сообщениям в социальных сетях, взрыв произошел в магазине, принадлежавшем уроженцам Польши. В непосредственной близости от заведения находится автобусная остановка. В местных СМИ пишут, что взрывом был разрушен жилой дом.

По словам граждан, оказавшихся рядом с местом взрыва, район инцидента был оцеплен полицией. Агентство Reuters сообщало, что на место ЧП властями направили шесть пожарных расчетов.

Горожане предполагают, что речь скорее идет о взрыве бытового газа, нежели о теракте.