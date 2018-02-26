Мощный взрыв прогремел в центре британского города Лестер

Полиция и экстренные службы выехали на место "крупного инцидента", произошедшего в центральной части британского города Лестер, говорится на официальной странице местных правоохранительных органов в Twitter. Стражи порядка призвали граждан держаться подальше от улиц Карлайл и Хинкли Роуд, где произошло ЧП. О характере происшествия в заявлении не говорится.
Между тем издание The Telegraph со ссылкой на заявления очевидцев утверждает, что около 19:10 по местному времени в центре Лестера прогремел мощный взрыв.
Судя по сообщениям в социальных сетях, взрыв произошел в магазине, принадлежавшем уроженцам Польши. В непосредственной близости от заведения находится автобусная остановка. В местных СМИ пишут, что взрывом был разрушен жилой дом.
BREAKING: #Leicester Police 'not yet able to confirm any injuries' after 'explosion'https://t.co/rLnn1i1m4B pic.twitter.com/7nGKMTkK8O— Daily Mirror (@DailyMirror) 25 февраля 2018 г.
По словам граждан, оказавшихся рядом с местом взрыва, район инцидента был оцеплен полицией. Агентство Reuters сообщало, что на место ЧП властями направили шесть пожарных расчетов.
Горожане предполагают, что речь скорее идет о взрыве бытового газа, нежели о теракте.
Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали четыре человека: такие данные озвучили в медицинских службах Лестера. Все пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии.
Jesus Christ. Hinckley Rd, Leics. pic.twitter.com/0XlfqY8hL3— Asa McCoy (@AsaMcCoy) 25 февраля 2018 г.