По ночам в Тарту исчезают более 20 000 человек

В 2016 году Департамент статистики подсчитал, что по всей Эстонии население городских поселений вырастает на 109 000 человек. При этом не учитывались туристы, а также люди, которые отправляются в город, чтобы получить те или иные услуги. Днем люди едут в города и поселки городского типа, а в самих городах основная масса сосредотачивается в центре, пишет Tartu Postimees.

Согласно данным за 2016 год, в Тартумаа, кроме города Тарту, существенная разница в численности население днем и ночью наблюдалась в волостях Тарту, Луунья и Юленурме, где днем исчезают 1378, 1110 и 1007 жителей соответственно.

Люди отправляются из небольших населенных пунктов в более крупные по работе или учебе.