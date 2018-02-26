По ночам в Тарту исчезают более 20 000 человек

Днем население центральной части Тарту увеличивается на 10 000 человек, а всего города – на 21 000 жителей. Это по сравнению с вечером и ночью, так как после работы люди разъезжаются по домам в близлежащие населенные пункты.
В 2016 году Департамент статистики подсчитал, что по всей Эстонии население городских поселений вырастает на 109 000 человек. При этом не учитывались туристы, а также люди, которые отправляются в город, чтобы получить те или иные услуги. Днем люди едут в города и поселки городского типа, а в самих городах основная масса сосредотачивается в центре, пишет Tartu Postimees.
Согласно данным за 2016 год, в Тартумаа, кроме города Тарту, существенная разница в численности население днем и ночью наблюдалась в волостях Тарту, Луунья и Юленурме, где днем исчезают 1378, 1110 и 1007 жителей соответственно.
Люди отправляются из небольших населенных пунктов в более крупные по работе или учебе.
В Департаменте статистики отмечают, что временный приток населения не говорит о том, что люди тратят свои деньги в других самоуправлениях. Специалисты отмечают, что люди просто не успевают тратить деньги в городе, в который приезжают на работу.