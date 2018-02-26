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Тарпищев: всех российских атлетов, кроме лыжниц и хоккеистов, проверили — чистые

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ФОТО: GRIGORY DUKOR/REUTERS

Член Международного олимпийского комитета, президент федерации тенниса России, Шамиль Тарпищев, рассказал, при каком условии Олимпийский комитет России восстановит свой статус.

"Сейчас ожидают окончания проверки тестов лыжниц и хоккеистов, и если проблем не будет, то автоматически появится решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России. Представителей всех остальных видов спорта уже проверили, всё чисто.

Участие в Олимпиаде-2020? Мы начинаем как бы с чистого листа, и не надо делать ошибок. Но раз Олимпийский комитет России будет восстановлен, то дальше надо следовать правилам и не делать глупостей.

И если бы не два этих нелепых случая по применению допинга... Но я сказал, что они не имеют за собой никакого смыслового значения. Это неумышленность, но нарушения реально есть. И если бы не было этих двух нарушений, то Россия уже вернула себе статус члена МОК. Сейчас ожидают окончания проверки тестов лыжниц и хоккеистов", - сказал Тарпищев в интервью Р-Спорт.

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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