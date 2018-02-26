Тарпищев: всех российских атлетов, кроме лыжниц и хоккеистов, проверили — чистые

"Сейчас ожидают окончания проверки тестов лыжниц и хоккеистов, и если проблем не будет, то автоматически появится решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России. Представителей всех остальных видов спорта уже проверили, всё чисто.

Участие в Олимпиаде-2020? Мы начинаем как бы с чистого листа, и не надо делать ошибок. Но раз Олимпийский комитет России будет восстановлен, то дальше надо следовать правилам и не делать глупостей.

И если бы не два этих нелепых случая по применению допинга... Но я сказал, что они не имеют за собой никакого смыслового значения. Это неумышленность, но нарушения реально есть. И если бы не было этих двух нарушений, то Россия уже вернула себе статус члена МОК. Сейчас ожидают окончания проверки тестов лыжниц и хоккеистов", - сказал Тарпищев в интервью Р-Спорт.