Глава FIS : "Мельдоний - как аспирин. Хватит болтать о допинге"
26 февраля 2018 г., 9:45
Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что допинговый случай российского керлингиста Александра Крушельницкого не стоит рассматривать в свете других допинговых скандалов вокруг сборной России.
"Подобный случай может произойти с любым. Мельдоний – это как аспирин в наших странах. Пора прекратить эту болтовню в прессе. Мы должны дать молодым (россиянам) шанс доказать, что они чисты", - сказал Каспер, слова которого приводит France-Presse.
Глава FIS также выразил мнение, что подобный препарат едва ли может оказать какой-то ощутимый эффект в таком виде спорта, как керлинг.