Глава FIS : "Мельдоний - как аспирин. Хватит болтать о допинге"

"Подобный случай может произойти с любым. Мельдоний – это как аспирин в наших странах. Пора прекратить эту болтовню в прессе. Мы должны дать молодым (россиянам) шанс доказать, что они чисты", - сказал Каспер, слова которого приводит France-Presse.