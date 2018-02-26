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Глава FIS : "Мельдоний - как аспирин. Хватит болтать о допинге"

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ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер заявил, что допинговый случай российского керлингиста Александра Крушельницкого не стоит рассматривать в свете других допинговых скандалов вокруг сборной России.

"Подобный случай может произойти с любым. Мельдоний – это как аспирин в наших странах. Пора прекратить эту болтовню в прессе. Мы должны дать молодым (россиянам) шанс доказать, что они чисты", - сказал Каспер, слова которого приводит France-Presse.

Глава FIS также выразил мнение, что подобный препарат едва ли может оказать какой-то ощутимый эффект в таком виде спорта, как керлинг.

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