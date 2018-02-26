Опрос: в Таллинне уверенно лидируют центристы

Во второй половине февраля рейтинг Центристской партии составил в Таллинне 40 процентов среди всех респондентов, имеющих четкие политические предпочтения. Партию реформ в столице поддерживают 26,4 процента, Социал-демократическую партию (СДПЭ) – 13, Консервативную народную партию (EKRE) – 7,4, Союз Отечества и Res Publica (IRL) – 7,1, Свободную партию – 3,6 и Зеленых Эстонии – 1,2 процента опрошенных.

В целом по стране Партию реформ поддерживают 33,5 процента опрошенных, имеющих четкие политические предпочтения, Центристскую партию – 21,2 EKRE – 17,1, SDE – 10,8, Свободную партию – 7, IRL – 6,3 и Зеленых Эстонии – 3,5 процента.