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Опрос: в Таллинне уверенно лидируют центристы

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Логотип Центристской партии.

ФОТО: Eero Vabamägi

Согласно результатам исследования, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу BNS и Postimees, в Таллинне самой популярной политической силой является Центристская партия.

Во второй половине февраля рейтинг Центристской партии составил в Таллинне 40 процентов среди всех респондентов, имеющих четкие политические предпочтения. Партию реформ в столице поддерживают 26,4 процента, Социал-демократическую партию (СДПЭ) – 13, Консервативную народную партию (EKRE) – 7,4, Союз Отечества и Res Publica (IRL) – 7,1, Свободную партию – 3,6 и Зеленых Эстонии – 1,2 процента опрошенных.

В целом по стране Партию реформ поддерживают 33,5 процента опрошенных, имеющих четкие политические предпочтения, Центристскую партию – 21,2 EKRE – 17,1, SDE – 10,8, Свободную партию – 7, IRL – 6,3 и Зеленых Эстонии – 3,5 процента.

В общей сложности в период с 14 по 21 февраля путем веб-интервью были опрошены 916 граждан в возрасте 18–74 лет.

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