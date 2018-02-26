Липман: «Мельдоний уберут из числа запрещенных препаратов»

«Я думаю, этого ждать недолго. После Олимпиады в Пхенчхане пройдет некоторое время, затихнет история с Крушельницким. И пойдут перемены.

Сейчас МОК и WADA нужна тишина. Их тоже можно понять. Не хочется WADA брать на себя огромную ответственность за то, что они пару лет назад приняли ошибочное решение.

Полагаю, пройдет время, и милдронат уберут из числа запрещенных. Мельдоний ведь не стимулирует работу мозга, мышц. Он лишь укрепляет работу сердца.

Подбросили ли мельдоний Крушельницкому? Не верю! Каким надо быть врагом, чтобы «подсунуть яд»? Подсыпать его нельзя, но можно взять капсулу и растворить мельдоний в напитке.

Но чтобы подсунуть это спортсмену? Кто знает. Мы не в курсе, какие у Крушельницкого были конкуренты. И кому могло быть это выгодно», – сказал Липман в интервью "Известиям".

В применении мельдония, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года, были уличены многие известные российские спортсмены, включая теннисистку Марию Шарапову, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию. При этом не до конца ясно, в какой срок препарат выводится из организма — почти все спортсмены заявили, что перестали применять его задолго до того, как он попал в список запрещенных. Позже WADA начало исследование и смягчило требования, в результате чего многие российские спортсмены избежали наказания.