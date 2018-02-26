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Звезда французcкого футбола дисквалифицирован за допинг

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Самир Насри

ФОТО: ANTONIO BRONIC/REUTERS/Scanpix

Бывший полузащитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Самир Насри дисквалифицирован за нарушение антидопингового законодательства.

УЕФА наказал 30-летнего футболиста дисквалификацией на полгода за то, что в декабре 2016 года, когда он выступал за «Севилью» на правах аренды, в его организм попал питательный микроэлемент.

В январе стало известно, что Насри делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.

Также сообщалось, что Насри подавал апелляцию в УЕФА, но ему было отказано в выдаче терапевтического исключения, которое позволило бы французу избежать наказания, передает The Telegraph.

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