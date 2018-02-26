Звезда французcкого футбола дисквалифицирован за допинг
26 февраля 2018 г., 12:00
Бывший полузащитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Самир Насри дисквалифицирован за нарушение антидопингового законодательства.
УЕФА наказал 30-летнего футболиста дисквалификацией на полгода за то, что в декабре 2016 года, когда он выступал за «Севилью» на правах аренды, в его организм попал питательный микроэлемент.
В январе стало известно, что Насри делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.
Также сообщалось, что Насри подавал апелляцию в УЕФА, но ему было отказано в выдаче терапевтического исключения, которое позволило бы французу избежать наказания, передает The Telegraph.