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  • Адвокату Виктору Сяргава запретили консультировать клиентов по уголовным делам

Адвокату Виктору Сяргава запретили консультировать клиентов по уголовным делам

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Виктор Сяргава.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В связи с уголовным делом Хирва-Гаммера правление Эстонской адвокатуры запретило присяжному адвокату Виктору Сяргава, подозреваемому в принадлежности к преступной группировке, консультировать клиентов по уголовным делам.

На повестке дня на заседании правления Эстонской адвокатуры среди прочего было уголовное дело, в котором фигурирует присяжный адвокат Laus & Partnerid Виктор Сярнава. Он был приглашен на заседание и выслушан правлением, которое хотело оценить, не наносит ли вред интересам клиентов начатое производство и должен ли адвокат взаимодействовать со следственными органами от имени своих клиентов и выступать в судах по уголовным делам, пишет Äripäev.

Согласно объяснению адвокатуры, запрет на консультации по уголовным делам будет действовать в отношении Викора Сяргва до тех пор, пока против него продолжается производство, а, кроме того, правление может приостановить профессиональную деятельность адвоката, если возникнет ситуация, в которой интересы клиента не будут защищены. В то же время до вынесения судебного решения полный запрет на профессиональную деятельность введен не будет, так как в Эстонии действует презумпция невиновности, и обвинение еще не означает, что человек виновен.

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