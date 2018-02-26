Адвокату Виктору Сяргава запретили консультировать клиентов по уголовным делам

На повестке дня на заседании правления Эстонской адвокатуры среди прочего было уголовное дело, в котором фигурирует присяжный адвокат Laus & Partnerid Виктор Сярнава. Он был приглашен на заседание и выслушан правлением, которое хотело оценить, не наносит ли вред интересам клиентов начатое производство и должен ли адвокат взаимодействовать со следственными органами от имени своих клиентов и выступать в судах по уголовным делам, пишет Äripäev .

Согласно объяснению адвокатуры, запрет на консультации по уголовным делам будет действовать в отношении Викора Сяргва до тех пор, пока против него продолжается производство, а, кроме того, правление может приостановить профессиональную деятельность адвоката, если возникнет ситуация, в которой интересы клиента не будут защищены. В то же время до вынесения судебного решения полный запрет на профессиональную деятельность введен не будет, так как в Эстонии действует презумпция невиновности, и обвинение еще не означает, что человек виновен.