В Ираке 15 гражданок Турции приговорили к казни за поддержку ИГ

В ходе расследования было установлено, что женщины в возрасте от 20 до 50 лет, последовали в Ирак за своими мужьями, участвовавшими в боевых действиях на стороне ИГ. Обвиняемые помогали террористической группировке с логистикой и при осуществлении терактов. Все 16 женщин признали выдвинутые против них обвинения. У них есть месяц, чтобы обжаловать решение суда, пишет DW.com.

За членство в ИГ арестованы и гражданки Германии

По данным иракских правоохранительных органов, в стране арестованы 509 женщин иностранного происхождения с 813 детьми, из них около 300 родом из Турции. Кроме того, в Ираке были осуждены и гражданки Германии.