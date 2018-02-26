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В Ираке 15 гражданок Турции приговорили к казни за поддержку ИГ

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ФОТО: -/AFP

Суд в Ираке в воскресенье, 25 февраля, приговорил 15 женщин из Турции к смертной казни через повешение за сотрудничество с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Еще одну турчанку приговорили к пожизненному заключению, сообщает агентство AFP.

В ходе расследования было установлено, что женщины в возрасте от 20 до 50 лет, последовали в Ирак за своими мужьями, участвовавшими в боевых действиях на стороне ИГ. Обвиняемые помогали террористической группировке с логистикой и при осуществлении терактов. Все 16 женщин признали выдвинутые против них обвинения. У них есть месяц, чтобы обжаловать решение суда, пишет DW.com.

За членство в ИГ арестованы и гражданки Германии

По данным иракских правоохранительных органов, в стране арестованы 509 женщин иностранного происхождения с 813 детьми, из них около 300 родом из Турции. Кроме того, в Ираке были осуждены и гражданки Германии.

Так, 18 февраля суд в Багдаде приговорил к шести годам лишения свободы 17-летнюю немку Линду В. - школьницу из саксонского Пульсница. Ранее в январе тот же суд приговорил гражданку Германии марокканского происхождения к смертной казни. Женщина обвинялась в участии в нападении на сотрудников иракских правоохранительных органов.

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