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В Барселоне прошли протесты против визита короля Испании Фелипе VI

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ФОТО: PAU BARRENA/AFP

Король Испании Фелипе VI столкнулся с протестами во время визита в Барселону в минувшие выходные с целью участия в открытии выставки Mobile World Congress (Всемирный мобильный конгресс). Этот визит в Каталонию стал для монарха первым с момента проведения в регионе в прошлом году референдума по вопросу о независимости от Мадрида, сообщает онлайн-издание El Diario.

По данным издания, акции протеста против визита короля организовали так называемые Комитеты обороны Республики (CDR). Участие в акциях приняли несколько сотен человек, пишет Newsru.com.

В целом протест был мирным, отмечает издание. Однако, как сообщает Би-би-си, в ряде случаев между демонстрантами и полицией произошли стычки.

Полиция Каталонии арестовала одного человека, которого обвинили в нападении на стража порядка. Еще примерно 19 пострадали, сообщает СМИ со ссылкой на данные службы экстренной помощи.

Против визита короля выступили и каталонские чиновники. В их числе оказались мэр Барселоны Аду Колау и секретарь по телекоммуникациям, кибербезопасности и цифровому обществу Каталонии Хорди Пугнеро.

К бойкоту визита Фелипе VI также присоединился спикер парламента Каталонии Роже Торрен. Демарш коллег одобрил экс-глава каталонского Женералитата (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон. Беглый каталонский лидер заявил, что "король Испании будет с радостью принят в Каталонии только после того, как попросит прощения" за свои неконституционные действия в октябре прошлого года.

Несмотря на нарушение протокола, встреча каталонских политиков с королем все же состоялась. Ада Колау и Роже Торрен вопреки дипломатическому протоколу не вышли встречать монарха перед началом официального мероприятия, но присутствовали на торжественном ужине в честь открытия конгресса, отмечает El Pais.

Сам монарх выступил на церемонии с речью, в которой напомнил, что Mobile World Congress проходит в Барселоне с 2006 года благодаря "компромиссу и сотрудничеству" между Мадридом и Барселоной.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе региона из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн каталонцев, 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид посчитал референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты.

28 октября 2017 года премьер Испании Мариано Рахой распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.

После этого премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил главу исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Позже Рахой распустил парламент Каталонии и назначил досрочные выборы в автономии, на которых вопреки ожиданиям испанских властей победили три партии, выступающие за независимость автономии. При этом больше всех мест из этих трех партий получила коалиция "Вместе за Каталонию" Пучдемона.

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