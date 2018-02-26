В Барселоне прошли протесты против визита короля Испании Фелипе VI

Король Испании Фелипе VI столкнулся с протестами во время визита в Барселону в минувшие выходные с целью участия в открытии выставки Mobile World Congress (Всемирный мобильный конгресс). Этот визит в Каталонию стал для монарха первым с момента проведения в регионе в прошлом году референдума по вопросу о независимости от Мадрида, сообщает онлайн-издание El Diario.
По данным издания, акции протеста против визита короля организовали так называемые Комитеты обороны Республики (CDR). Участие в акциях приняли несколько сотен человек, пишет Newsru.com.
В целом протест был мирным, отмечает издание. Однако, как сообщает Би-би-си, в ряде случаев между демонстрантами и полицией произошли стычки.
Полиция Каталонии арестовала одного человека, которого обвинили в нападении на стража порядка. Еще примерно 19 пострадали, сообщает СМИ со ссылкой на данные службы экстренной помощи.
Против визита короля выступили и каталонские чиновники. В их числе оказались мэр Барселоны Аду Колау и секретарь по телекоммуникациям, кибербезопасности и цифровому обществу Каталонии Хорди Пугнеро.
К бойкоту визита Фелипе VI также присоединился спикер парламента Каталонии Роже Торрен. Демарш коллег одобрил экс-глава каталонского Женералитата (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон. Беглый каталонский лидер заявил, что "король Испании будет с радостью принят в Каталонии только после того, как попросит прощения" за свои неконституционные действия в октябре прошлого года.
Несмотря на нарушение протокола, встреча каталонских политиков с королем все же состоялась. Ада Колау и Роже Торрен вопреки дипломатическому протоколу не вышли встречать монарха перед началом официального мероприятия, но присутствовали на торжественном ужине в честь открытия конгресса, отмечает El Pais.
Сам монарх выступил на церемонии с речью, в которой напомнил, что Mobile World Congress проходит в Барселоне с 2006 года благодаря "компромиссу и сотрудничеству" между Мадридом и Барселоной.
Напомним, 1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе региона из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн каталонцев, 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид посчитал референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты.
28 октября 2017 года премьер Испании Мариано Рахой распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.
После этого премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил главу исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Позже Рахой распустил парламент Каталонии и назначил досрочные выборы в автономии, на которых вопреки ожиданиям испанских властей победили три партии, выступающие за независимость автономии. При этом больше всех мест из этих трех партий получила коалиция "Вместе за Каталонию" Пучдемона.