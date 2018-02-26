Свежая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
26 февраля 2018 г., 10:44
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 409 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 428
Туда-обратно из Таллинна на Борнео начиная с 427 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Лаос начиная с 497 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Найроби начиная с 362 евро
Туда-обратно из Таллинна и Тарту на Бали начиная с 532 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 395 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Индонезию начиная с 397 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Сейшельские острова начиная с 539 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Нью-Йорк начиная с 232 евро