понедельник, 26 февраля 2018 г.
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Названы кроссоверы и внедорожники, меньше всех теряющие в цене после трех лет эксплуатации

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Toyota Highlander. Иллюстративное фото.

ФОТО: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Новый рейтинг кроссоверов и внедорожников, которые меньше всего теряют в цене через три года после их продажи, обнародовало аналитическое агентство "Автостат" по итогам своего исследования под названием Residual value 2018, определяющего сохранность остаточной стоимости автомобиля.

Рейтинг моделей - лидеров в сегменте SUV, который делится на несколько подсегментов, составлен в разбивке по классам Standart и Premium. В классе Standart в подсегменте SUV (B) лидером по сохранности остаточной стоимости стал Renault Duster, который через три года после покупки сохраняет стоимость в размере 93,49% от своей первоначальной цены, пишет Newsru.com.

В других подсегментах SUV этого класса лидерами стали следующие модели: SUV (C) - Mazda CX-5 (98,36%), SUV (D) - Toyota Highlander (99,93%), SUV (E) - Volkswagen Touareg (92,62%).

Таким образом, Toyota Highlander через три года после его покупки сохраняет свою первоначальную стоимость практически неизменной, отмечается в публикации.

В классе Premium в подсегменте SUV (C) лидером стал Mercedes-Benz GLA с показателем 93,23%, в SUV (D) - Lexus NX (91,07%), в SUV (E) - BMW X5 (88,18%).

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