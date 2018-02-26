Названы кроссоверы и внедорожники, меньше всех теряющие в цене после трех лет эксплуатации

Рейтинг моделей - лидеров в сегменте SUV, который делится на несколько подсегментов, составлен в разбивке по классам Standart и Premium. В классе Standart в подсегменте SUV (B) лидером по сохранности остаточной стоимости стал Renault Duster, который через три года после покупки сохраняет стоимость в размере 93,49% от своей первоначальной цены, пишет Newsru.com.