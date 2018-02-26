Названы кроссоверы и внедорожники, меньше всех теряющие в цене после трех лет эксплуатации

Новый рейтинг кроссоверов и внедорожников, которые меньше всего теряют в цене через три года после их продажи, обнародовало аналитическое агентство "Автостат" по итогам своего исследования под названием Residual value 2018, определяющего сохранность остаточной стоимости автомобиля.
Рейтинг моделей - лидеров в сегменте SUV, который делится на несколько подсегментов, составлен в разбивке по классам Standart и Premium. В классе Standart в подсегменте SUV (B) лидером по сохранности остаточной стоимости стал Renault Duster, который через три года после покупки сохраняет стоимость в размере 93,49% от своей первоначальной цены, пишет Newsru.com.
В других подсегментах SUV этого класса лидерами стали следующие модели: SUV (C) - Mazda CX-5 (98,36%), SUV (D) - Toyota Highlander (99,93%), SUV (E) - Volkswagen Touareg (92,62%).
Таким образом, Toyota Highlander через три года после его покупки сохраняет свою первоначальную стоимость практически неизменной, отмечается в публикации.
В классе Premium в подсегменте SUV (C) лидером стал Mercedes-Benz GLA с показателем 93,23%, в SUV (D) - Lexus NX (91,07%), в SUV (E) - BMW X5 (88,18%).