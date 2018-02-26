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  • Хакерская атака в Эстонии: любитель BMW решил захватить сайт волости?

Хакерская атака в Эстонии: любитель BMW решил захватить сайт волости?

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Хакеры разместили на сайте волости Выру странное видео.

Сегодня в 10.00 в Postimees поступило сообщение, что сайт волости Выру voruvald.ee был атакован хакерами.

При переходе на сайте волости появлялся текст «Gangster Gang», а затем начинало проигрываться видео: мужчина на старом BMW гоняет по улицам города. Стиль вождения у него чрезвычайно агрессивный и опасный. На первый взгляд кажется, что видео не было записано в Эстонии. Видео снято любителем, а фоном звучит подходящая для фильмов ужасов музыка.

Через несколько минут видео было удалено, но на официальный сайт волости Выру до сих пор невозможно зайти.

На сайт волости до сих пор не зайти.

ФОТО: Kuvatõmmis

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