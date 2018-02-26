Хакерская атака в Эстонии: любитель BMW решил захватить сайт волости?
26 февраля 2018 г., 10:54
Хакеры разместили на сайте волости Выру странное видео.
Сегодня в 10.00 в Postimees поступило сообщение, что сайт волости Выру voruvald.ee был атакован хакерами.
При переходе на сайте волости появлялся текст «Gangster Gang», а затем начинало проигрываться видео: мужчина на старом BMW гоняет по улицам города. Стиль вождения у него чрезвычайно агрессивный и опасный. На первый взгляд кажется, что видео не было записано в Эстонии. Видео снято любителем, а фоном звучит подходящая для фильмов ужасов музыка.
Через несколько минут видео было удалено, но на официальный сайт волости Выру до сих пор невозможно зайти.