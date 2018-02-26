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  • Исследование: самые бедные активнее всего поддерживают Центристскую партию

Исследование: самые бедные активнее всего поддерживают Центристскую партию

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Деньги.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Самые бедные активнее всего поддерживали в феврале Центристскую партию, среди групп с более высокими доходами популярнее всего была Партия реформ, сообщается в результатах исследования, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу BNS и Postimees.

Если в январе большая часть респондентов, в семьях которых доход на члена семьи составлял до 400 евро в месяц на члена семьи, поддерживали Консервативную народную партию (EKRE), то в феврале в этой группе опрошенных EKRE опередила Центристская партия, которую поддерживали 30,2 процента избирателей с самыми низкими доходами. EKRE в этой группе поддерживали 9 процентов избирателей.

Из тех, чей доход на члена семьи составлял 401-800 евро в месяц, Партию реформ поддержали 31,8 процента, а из тех, чей доход на члена семьи превышал 800 евро - 47,8 процента.

Их те, кто не указал своего дохода, Центристскую партию поддерживали 30,9, Партию реформ 22,1, а EKRE 20,4 процента опрошенных.

Согласно результатам проводившегося с 14 по 21 февраля опроса, Партию реформ поддержали 33,5 процента избирателей с определенными предпочтениями. Центристская партия набрала в феврале 21,2 процента, Консервативная народная партия EKRE 17,1 процента, Социал-демократическая партия (СДПЭ) 10,8 процента поддержки. У Свободной партии в феврале было 7 процентов сторонников, у IRL 6,3, у Зеленых 3,5 процента поддержки.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В феврале с ответом затруднились 28,0 процентов респондентов. Максимальная статистическая погрешность составляет ±3,1%.

Всего Kantar Emor опросила с 14 по 21 февраля 916 граждан в возрасте от 18 до 74 лет.

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