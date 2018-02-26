Продолжается набор на бесплатные профессиональные курсы: обзор специальностей

Министерство образования и науки предлагает бесплатные курсы при поддержке Европейского социального фонда в рамках действия «Продвижение образования взрослых и расширение возможностей обучения» уже не первый год. Каждый год список учебных заведений и программы несколько различаются в зависимости от того, какие из них получают одобрение и материальную поддержку. В этом году в списке – 911 курсов на русском и эстонском языках в 30 профессиональных школах и высших прикладных учебных заведениях.

По словам руководителя отдела образования взрослых министерства Терье Хайдак, на этот раз больше всего курсов предлагается на темы строительства, гостеприимства, общественного питания и использования компьютеров.

Одного желания мало

«Курсы, проводимые в рамках государственного заказа, предназначены в первую очередь для взрослых людей, имеющих низкую или уже устаревшую квалификацию, а также для тех, кто вовсе не имеет профессиональной подготовки, – поясняет специалист отдела коммуникации Министерства образования и науки Елена Земскова. – Профессиональное обучение позволяет приобрести или усовершенствовать знания, умения и навыки, связанные с профессией, должностью или специальностью, а также сменить квалификацию всем желающим, независимо от экономического положения человека».

Список курсов, по словам Елены Земсковой, был составлен совместно с училищами с учетом потребностей в дополнительном образовании в определенных сферах деятельности и в определенных регионах. Поэтому в одних городах есть такие курсы, которых нет в других, и наоборот.

Регистрация и начало занятий на курсах различаются не только в зависимости от учебного заведения, но и в зависимости от специальности. В основном отталкиваются от набора учеников. Где-то он идет быстрее, и полная группа уже готова приступить к занятиям, а где-то курс может быть даже перенесен на следующее полугодие, если в этом будет недобор. Подробности можно уточнить в конкретном учреждении – по телефону, электронной почте или на сайте.

Несмотря на то, что курсы бесплатные и созданы для того, чтобы дать желающим возможность учиться, воспользоваться ею могут не все. Для каждой программы есть свои условия, в основном требование при регистрации на профессиональный курс – наличие профильного образования по предмету. «Корочки» при поступлении на курсы не проверяют, но все данные потом отправляются в Министерство образования, и, если при проверке выяснится, что человек слукавил при регистрации, а сам критериям не соответствовал, в дальнейшем он не сможет воспользоваться аналогичной возможностью и пройти бесплатное обучение.

Учеба для работы

Конечно, программ на эстонском языке заметно больше. Но что касается русского, то самый разнообразный выбор специальностей и направлений в Ида-Вирумаа, где курсы организует в Йыхви, Нарве и Силламяэ Ида-Вирумааский центр профессионального образования.