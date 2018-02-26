Huawei все чаще "играет" на поле лидеров отрасли ФОТО: Digitark

Телефоны Huawei для нас больше не новость, и своим соотношением цены и качества этот китайский производитель завоевал множество сторонников. Теперь же, в дополнение к аппаратам нижнего ценового класса, компания все чаще вторгается на игровое поле лидеров отрасли. Консультант Telia Март Лаанемяги в техноблоге Digitark тестирует Huawei Mate 10 Pro.

ВНЕШНИЙ ВИД

Первое, что всегда привлекает внимание, это внешний вид телефона. И этот аппарат хорош! Сливающийся с корпусом экран – почти от края до края – и задняя панель производят впечатление дороговизны, а также качества, что в случае этого телефона соответствует действительности. Надеюсь, первое впечатление не обманет, материалы окажутся действительно хорошими и смогут достойно противостоять износу и царапинам.

Минус в том, что вся эта красота скользит, и телефон довольно трудно стабильно держать в руке. Конечно, чехол несколько исправит эту ситуацию, но ведь он скроет большую часть дизайнерских трудов.

Плюс же в том, что корпус Mate 10 Pro, помимо выигрышного внешнего вида, еще и водостойкий.

ЭКРАН

Помимо нового дизайна, следует отдельно упомянуть экран. Он большой, около 6 дюймов. Однако благодаря тому, что экран простирается от края до края, телефон все же имеет нормальные размеры и не напоминает планшет. За счет растягивания экрана до краев корпуса достигнуто то, что размеры у Mate 10 Pro те же, что и у телефонов конкурентов с экранами 5,5″.

Прекрасна и разрешающая способность экрана, а именно 2160 x1080 при плотности пикселей 402 ppi. Конечно, найдутся аппараты и с более высокой разрешающей способностью, однако они обычно потребляют больше энергии, и пока не приложишь один телефон к другому, экран Mate 10 Pro маловат не покажется.