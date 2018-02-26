В будущем банкам угрожают внушительные штрафы

Согласно новому закону за проступок можно будет назначить штраф в размере до 20 миллионов евро. Однако любителям превышать скорость на дороге это новшество не угрожает, внушительные штрафы, прежде всего, коснутся банков и других финансовых учреждений, пишет Postimees.
Речь идет о законопроекте поправок к Пенитенциарному кодексу и связанным с ним законам, поступившем в парламент на позапрошлой неделе. В двух словах, измениться должны две вещи: размер штрафа будет привязан к доходу человека, а штрафы для банков и кредитных учреждений должны значительно увеличиться в размерах.
Если сейчас физическому лицу, или обычному человеку, за проступок (административное правонарушение) можно назначить максимальный штраф до 300 дневных единиц, или 1200 евро, то новым законом предельная ставка поднимается до космических высот – до 20 миллионов евро. Если юридическому лицу, или фирме, сейчас можно выставить штраф до 400 000 евро, то и его ожидают в будущем наказания до 20 миллионов евро.
Разработавшее законопроект Министерство юстиции тут же поспешило объяснить, что абсолютно фантастические для Эстонии максимальные ставки буду действовать для узкого круга: банков, кредитных учреждений, фирм, занимающихся защитой данных и их руководителей и работников. Конечно, это не означает, что превышение допустимой на дорогах скорости или иное менее опасное нарушение правил движения принесет штраф в несколько миллионов евро.
Новые штрафные ставки пришли к нам из Европейского союза. По словам руководителя службы права наказания и ведения производства Танеля Калмета, цель штрафов ощутимо наказать крупные корпорации ЕС, которые, нарушая законы, получают прибыль, которая может превышать десятки миллионов евро.
«Ясно, что если какому-то мелкому предприятию или физическому лицу штраф в 10 000 евро может оказаться не по силам, то он же не окажет никакого влияния на предприятие, чей годовой оборот достигает сотен миллионов евро», - сказал он.
Более жесткий взгляд на отмывание денег
За что же можно получить такой внушительный штраф? Под пристальное внимание попадут подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма. Также предоставление ложной или недостаточной информации как бирже, так и учреждениям по надзору. Миллионные штрафы будут назначаться также, например, за принципиальные нарушения при обработке личных данных и невыполнение распоряжений Инспекции по защите личных данных.
Как было сказано, в дальнейшем выписать миллионный штраф можно будет и физическому лицу. Адвокат адвокатского бюро Ellex Raidla Сандра-Кристин Ноот в опубликованном на прошлой неделе мнении привела гипотетический, хотя и наглядный пример, что согласно новому закону, уборщица биржевого предприятия, в руки которой попадет внутренняя информация и которая на ее основе совершит льготные для себя сделки с акциями, может быть оштрафована на сумму до пяти миллионов евро.
Кальмет отметил, что гипотетически действительно возможно, что уборщица найдет документ, из которого получит внутреннюю информацию о планах и целях предприятия и, используя ее, заработает на сделках с акциями 20 миллионов евро. В таком случае, ее может ожидать внушительный штраф, и нет разницы, является она уборщицей, или адвокатом: «Но я все же подчеркну, что такие примеры на самом деле являются исключительными».
Другое дело, которое Кальмет хотел также отметить, заключается в том, что в законе говорится о максимальных штрафных ставках. Он провел параллель, что и Пенитенциарный кодекс позволяет наказать за обычную кражу на срок до трех лет лишения свободы, в то же время нет оснований полагать, что каждый человек, который впервые в жизни украл, обязательно отправится за решетку на три года.
Таким образом, поправка не означает, что каждое финансовое учреждение, или фирма, занимающаяся обработкой данных, за нарушение закона тут же получит штраф в 20 миллионов евро. «Если какое-то мелкое предприятие нарушит требования по защите данных, то ему ясное дело не будет выставлен максимальный штраф, хотя с точки зрения закона правильно, если оно будет наказано за деяние, за которое ему можно назначить штраф на сумму до двух миллионов евро», - объяснил Кальмет, добавив, что более крупный штраф можно выставить глобальной крупной корпорации.
Кувалдой по банкам
Согласно закону, штрафы банкам и кредитным учреждениям назначает Финансовая инспекция. Руководитель учреждения Килвар Кесслер доволен тем, что закон о внушительных штрафах вот-вот будет принят. По его словам, они уже с 2004 года говорят, что банки и кредитные учреждения из-за законов отделывают пустяшными наказаниями.
Однако Кесслер начал издалека и задал вопрос: почему вообще к банкам нужно относиться по особенному? Он отметил, что банки занимаются и рискуют деньгами вкладчиков. Это бизнес, который происходит на полном доверии. Если банки совершат ошибку или пожадничают, доверие будет утрачено и банковское дело провалится. Но пострадать может все общество, что мы видели после финансового кризиса 2008 года.
Угроза получить внушительный штраф сделает банки более осторожными и увеличит их самоответственность, объяснил Кесслер: «Если банк нарушит закон, его руководители будут либо рисковать потерей свободы, получением крупного штрафа, введением запрета на деятельность, либо установлением ограничений. Это заставит их все время думать».
По словам Кесслера, нужно дойти до того, чтобы в финансовом секторе, где прибыль, как правило, внушительная, нельзя было откупиться от виновного деяния.
Он привел пример из прошлого года, когда на бизнесе, связанном с отмыванием денег, эстонский филиал банка Danske заработал прибыль в десятки миллионов евро, а максимальное наказание, которое им смогли назначить, было лишь 32 000 евро. «Дает ли это обществу сигнал о справедливости? Нет! Это дает очень ложный сигнал!» - уверенно сказал Кесслер. Согласно новому закону, они могли быть оштрафованы на 13 миллионов евро.
Он еще раз повторил, что финансовый сектор нужно рассматривать отдельно от другой экономики и общества. Если штраф в 1600 евро за превышение скорости на шоссе может кого-то сильно расстроить, то для крупных деятелей банковской сферы эта пара тысяч евро – насморк, - сказал Кесслер. – Обычный человек с улицы и Swedbank нельзя сечь одним прутиком».
И хотя до сих пор закон позволял Финансовой инспекции назначать штрафы до пары десятков тысяч евро, они этого не делали. «У нас было ощущение, что маленькие штрафы крупным банкам смехотворны. Это дает обществу чрезвычайно неправильный сигнал. Мы этого не хотим»,- добавил он.
С другой стороны, Кесслер отметил, что они не хотят становиться каким-то карательным учреждением, которое все время и с удовольствием назначает крупные штрафы банкам. В идеале высокие максимальные ставки должны быть направлены на профилактику по отношению к участникам рынка, поскольку большой риск на грани закона больше не будет разумным для них.
Право назначать штрафы в тысячи раз больше нынешних, накладывает большую ответственность и на стражей банковского дела. Обязанность принять решение: составит штраф 1000 евро, или 10 миллионов евро, может вогнать какого-то чиновника в страх.
Кроме того, не нужно думать, будто банки так просто согласятся с миллионными штрафами. Поэтому инспекции нужно готовиться к судебным спорам, поскольку для банков тут многое оказывается на чаше весов: «Но если нужно, то мы пойдем этим путем. Мы не боимся».
Закон о внушительных штрафах даст Финансовой инспекции новое мощное орудие труда: «Назовем это кувалдой. Рынок знает, что это наш ящик с инструментами. Это не означает, что мы начнем использовать его каждый раз. Но если нужно будет, то мы им воспользуемся. В то же время, мы не будем использовать кувалду в тонкой механике».
Айво Адамсон: каждому банку свое детективное агентство?
Руководитель Versobank Айво Адамсон.
MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS
Председатель правления Versobank Айво Адамсон считает внушительные штрафы излишним закручиванием гаек, которое заставит банки упрямиться и создаст у общества модель мышления, что все инородное и зарубежное от сатаны.
Известно, что свою роль в потрясшем в прошлом году Эстонию скандале с отмыванием денег была и у Versobank. Через их счета в Эстонии в 2013-2014 году прошли более 205 миллионов евро. Главным образом, речь шла о деньгах российско-молдавского происхождения.
По словам Адамсона, руководящего Versobank полгода, в борьбе с отмыванием денег перегнули палку. Он считает новый закон об отмывании денег слишком туманным, по которому отмыванием денег можно назвать что угодно.
Его тревожит и то, что в случаях отмывания денег жесткая оценка всегда дается задним числом, когда уже известны обстоятельства, связи между людьми и более широкая фоновая информация. То есть все то, чего банки в момент совершения сделки знать никак не могут.
По оценке Адамсона, излишне высокие штрафы – это двойное наказание для банков, поскольку получение репутации банка, занимающегося отмыванием денег, так и так означает статус учреждения вне закона и то, что другие предприятия больше не захотят иметь с ним дело. Расторгаются отношения, обрываются возможности банка заниматься платежами клиентов, снижаются возможности хранить и обслуживать инструменты рынка финансов и капитала из других стран, перечислил Адамсон.
«Если банк получил так называемое общественное наказание, и его бизнес-сила уже пострадала от этого, насколько справедливо требовать с него еще и заплатить в госказну миллионы евро?» - задался вопросом Адамсон. По его словам, это может привести к излишнему закручиванию гаек и возникновению противостояния, как это уже произошло, например, с акцизами на алкоголь.
Он считает, что исполнение всех правил по борьбе с отмыванием денег для банков настолько дорогостоящее, что обслуживание международных клиентов становится бессмысленным. Если посмотреть на возможную прибыль и сравнить это с угрозой получить миллионные штрафы, то каждый здравомыслящий бизнесмен скажет, что нет хорошего баланса между возможной прибылью и риском, считает Адамсон.
Для маленькой и открытой экономики Эстонии это, по его оценке, не означает ничего хорошего: «Надеюсь, мы никогда не дойдем до того, что при банках начнут открываться свои детективные агентства для изучения деятельности клиентов».