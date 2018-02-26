В будущем банкам угрожают внушительные штрафы

Айво Адамсон: каждому банку свое детективное агентство?

Руководитель Versobank Айво Адамсон. MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Председатель правления Versobank Айво Адамсон считает внушительные штрафы излишним закручиванием гаек, которое заставит банки упрямиться и создаст у общества модель мышления, что все инородное и зарубежное от сатаны.

Известно, что свою роль в потрясшем в прошлом году Эстонию скандале с отмыванием денег была и у Versobank. Через их счета в Эстонии в 2013-2014 году прошли более 205 миллионов евро. Главным образом, речь шла о деньгах российско-молдавского происхождения.

По словам Адамсона, руководящего Versobank полгода, в борьбе с отмыванием денег перегнули палку. Он считает новый закон об отмывании денег слишком туманным, по которому отмыванием денег можно назвать что угодно.

Его тревожит и то, что в случаях отмывания денег жесткая оценка всегда дается задним числом, когда уже известны обстоятельства, связи между людьми и более широкая фоновая информация. То есть все то, чего банки в момент совершения сделки знать никак не могут.

По оценке Адамсона, излишне высокие штрафы – это двойное наказание для банков, поскольку получение репутации банка, занимающегося отмыванием денег, так и так означает статус учреждения вне закона и то, что другие предприятия больше не захотят иметь с ним дело. Расторгаются отношения, обрываются возможности банка заниматься платежами клиентов, снижаются возможности хранить и обслуживать инструменты рынка финансов и капитала из других стран, перечислил Адамсон.

«Если банк получил так называемое общественное наказание, и его бизнес-сила уже пострадала от этого, насколько справедливо требовать с него еще и заплатить в госказну миллионы евро?» - задался вопросом Адамсон. По его словам, это может привести к излишнему закручиванию гаек и возникновению противостояния, как это уже произошло, например, с акцизами на алкоголь.

Он считает, что исполнение всех правил по борьбе с отмыванием денег для банков настолько дорогостоящее, что обслуживание международных клиентов становится бессмысленным. Если посмотреть на возможную прибыль и сравнить это с угрозой получить миллионные штрафы, то каждый здравомыслящий бизнесмен скажет, что нет хорошего баланса между возможной прибылью и риском, считает Адамсон.

Для маленькой и открытой экономики Эстонии это, по его оценке, не означает ничего хорошего: «Надеюсь, мы никогда не дойдем до того, что при банках начнут открываться свои детективные агентства для изучения деятельности клиентов».