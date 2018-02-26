Картина дня: доведенная до истерики школьница, конфуз на президентском приеме и столкновение автомобиля с поездом

Опрос: правящую коалицию поддерживает менее 40 процентов избирателей

Рейтинг правительственных партий держится на уровне ниже 40% уже второй месяц подряд. При этом самой популярной политической силой остается оппозиционная Партия реформ, следует из результатов исследования, проведенного в феврале фирмой Kantar Emor по заказу Postimees. Читайте далее...

В ближайшие дни в Эстонии ожидается до 29 градусов мороза

По данным службы погоды Эстонии, в середине этой недели температура воздуха может местами упасть до 29 градусов мороза. Читайте далее....

График: узнайте, паспорта каких стран выбирают отказавшиеся от эстонского гражданства

Несмотря на то, что большинство бывших граждан Эстонии по-прежнему делает выбор в пользу российского паспорта, в последние годы наблюдается рост числа желающих стать гражданами Норвегии. Читайте далее...

Обеспокоенная мать: ребенка довели в школе до истерики. Кто за это ответит?

В редакцию Rus.Postimees обратилась жительница Харьюмаа Елена, 13-летней дочери которой отказали в школьной поездке из-за поставленного диагноза, хотя изначально, по ее словам, болезнь ребенка никого не смущала. Директор школы заверил, что у отказа были объективные причины. Читайте далее...

У клиентов Telia могут возникнуть проблемы со звонками, интернетом и телевидением

В период с 26.02 по 01.03 и с 05.03 по 09.03 Telia проводит работы по развитию сети, из-за которых в ночное время могут возникать краткосрочные перебои в действии некоторых услуг. Читайте далее...

В Риме выпал аномальный снег: школы закрыли, поезда встали

В Риме прошел аномальный для этого времени года снегопад. Читайте далее...

Фото: девять часов в тесной кабине, или Как истребители США долетели из Огайо в Эстонию

13 января на авиабазе Эмари прибыл авиаотряд истребителей F-16. Их путь был весьма необычен: еще девять часов назад они были в американском городе Толидо в штате Огайо. Читайте далее...

В будущем банкам угрожают внушительные штрафы

Согласно новому закону за проступок можно будет назначить штраф в размере до 20 миллионов евро. Однако любителям превышать скорость на дороге это новшество не угрожает, внушительные штрафы, прежде всего, коснутся банков и других финансовых учреждений, пишет Postimees. Читайте далее...

Со среды на дорогах Эстонии станет больше фоторадаров

Камеры контроля скорости были установлены на шоссе Ристи — Виртсу еще в конце прошлого года, но ввести их в эксплуатацию планируется лишь на этой неделе. Читайте далее...

Семь военных вертолетов не долетели до парада на площади Вабадузе

По плану в параде сил обороны на площади Вабадузе должны были участвовать 25 военных самолетов, но в целях безопасности девять вертолетов не были задействованы. Читайте далее...

Эстонские автоперевозчики видят лишь задние огни коллег-соседей