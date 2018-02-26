Картина дня: доведенная до истерики школьница, конфуз на президентском приеме и столкновение автомобиля с поездом

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Опрос: правящую коалицию поддерживает менее 40 процентов избирателей
Рейтинг правительственных партий держится на уровне ниже 40% уже второй месяц подряд. При этом самой популярной политической силой остается оппозиционная Партия реформ, следует из результатов исследования, проведенного в феврале фирмой Kantar Emor по заказу Postimees. Читайте далее...
В ближайшие дни в Эстонии ожидается до 29 градусов мороза
По данным службы погоды Эстонии, в середине этой недели температура воздуха может местами упасть до 29 градусов мороза. Читайте далее....
График: узнайте, паспорта каких стран выбирают отказавшиеся от эстонского гражданства
Несмотря на то, что большинство бывших граждан Эстонии по-прежнему делает выбор в пользу российского паспорта, в последние годы наблюдается рост числа желающих стать гражданами Норвегии. Читайте далее...
Обеспокоенная мать: ребенка довели в школе до истерики. Кто за это ответит?
В редакцию Rus.Postimees обратилась жительница Харьюмаа Елена, 13-летней дочери которой отказали в школьной поездке из-за поставленного диагноза, хотя изначально, по ее словам, болезнь ребенка никого не смущала. Директор школы заверил, что у отказа были объективные причины. Читайте далее...
У клиентов Telia могут возникнуть проблемы со звонками, интернетом и телевидением
В период с 26.02 по 01.03 и с 05.03 по 09.03 Telia проводит работы по развитию сети, из-за которых в ночное время могут возникать краткосрочные перебои в действии некоторых услуг. Читайте далее...
В Риме выпал аномальный снег: школы закрыли, поезда встали
В Риме прошел аномальный для этого времени года снегопад. Читайте далее...
Фото: девять часов в тесной кабине, или Как истребители США долетели из Огайо в Эстонию
13 января на авиабазе Эмари прибыл авиаотряд истребителей F-16. Их путь был весьма необычен: еще девять часов назад они были в американском городе Толидо в штате Огайо. Читайте далее...
В будущем банкам угрожают внушительные штрафы
Согласно новому закону за проступок можно будет назначить штраф в размере до 20 миллионов евро. Однако любителям превышать скорость на дороге это новшество не угрожает, внушительные штрафы, прежде всего, коснутся банков и других финансовых учреждений, пишет Postimees. Читайте далее...
Со среды на дорогах Эстонии станет больше фоторадаров
Камеры контроля скорости были установлены на шоссе Ристи — Виртсу еще в конце прошлого года, но ввести их в эксплуатацию планируется лишь на этой неделе. Читайте далее...
Семь военных вертолетов не долетели до парада на площади Вабадузе
По плану в параде сил обороны на площади Вабадузе должны были участвовать 25 военных самолетов, но в целях безопасности девять вертолетов не были задействованы. Читайте далее...
Эстонские автоперевозчики видят лишь задние огни коллег-соседей
Эстонские международные перевозчики вынуждены наблюдать, как латыши и литовцы обгоняют их на новых и дорогих доверху груженных машинах. Читайте далее...
Ремонт улицы Гонсиори: многие автобусы направят в объезд
Если позволят погодные условия, в понедельник, 5 марта, начнется реконструкция улицы Гонсиори на участке между улицами Манеэжи и Пронкси. Читайте далее...
Правозащитник: в строевой песне эстонской армии призывают убивать русских
Правозащитный центр «Китеж» направил запрос в Министерство обороны Эстонии с копией Канцлеру права и Уполномоченной по равноправию по поводу строевой песни с призывом убивать русских. Читайте далее...
Полиция прекратила дело об убийстве охотника: убийца найден, но в тюрьме он сидеть не будет
С разрешения Лыунаской окружной прокуратуры полиция завершила уголовное производство, которое было начато 27 сентября прошлого года в связи с убийством председателя охотничьего общества Ныо в волости Камбья. Читайте далее...
Ветеринарно-пищевой департамент убрал из продажи семь запрещенных пищевых добавок
Ветеринарно-пищевой департамент в ходе общеевропейской проверки интернет-магазинов обнаружил семь эстоноязычных магазинов, которые продавали пищевые добавки, содержащие запрещенный новейший продукт питания агматин сульфат. Предприятия обязали немедленно убрать его из продажи как в интернет-, так и в обычных магазинах, а также отозвать уже проданное. Читайте далее...
Эстонскому консульству запретили проводить прием по случаю столетия ЭР в Печорах
Администрация Печорского района Псковской области РФ не разрешила псковскому консульству Эстонии провести в Печорах торжественный прием, который должен был состояться 2 марта. Читайте далее...
Завтра жителей Эстонии ждет испытание ледяным ветром
Арктический холод, пришедший к нам из северных областей Сибири, становится еще резче из-за пронизывающего северо-восточного и восточного ветра, который быстро охлаждает организм. Читайте далее...
Эстонский врач года - устроившим акцию протеста: повзрослейте уже, люди!
Чем менее доступен алкоголь, тем меньше им злоупотребляют, пишет в соцсетях врач 2017 года Кармен Йоллер. Читайте далее...
Вот это конфуз! На президентский прием случайно пригласили не того человека
На президентском приеме Керсти Кальюлайд по случаю ЭР100 произошел конфуз: на церемонию рукопожатия вместо лауреата премии за дело всей жизни пришел совершенно другой человек. Читайте далее...
В Крыму задержали двух участниц Pussy Riot
Сотрудники правоохранительных органов в Крыму задержали участницу группы Pussy Riot Ольгу Борисову, заявила менеджер правозащиты движения "Открытая Россия" Полина Немировская. Читайте далее...
В волости Саку столкнулись пассажирский поезд и автомобиль, два человека пострадали
В волости Саку, неподалеку от деревни Касеметса, столкнулись поезд и автомобиль. Несчастный случай произошел, когда джип не смог остановиться на переезде и врезался в поезд сбоку. Читайте далее...
Галерея: в Вильянди при пожаре в жилом доме погиб человек, трое пострадали
По данным Спасательного департамента, сегодня в 19.43 поступило известие о пожаре в жилом доме в Вильянди на Рейну-теэ. Читайте далее...