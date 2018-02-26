вторник, 27 февраля 2018 г.
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  • Картина дня: доведенная до истерики школьница, конфуз на президентском приеме и столкновение автомобиля с поездом

Картина дня: доведенная до истерики школьница, конфуз на президентском приеме и столкновение автомобиля с поездом

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ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.

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