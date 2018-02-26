Видео: в Таиланде после нелегального секс-тренинга задержана скандальная Настя Рыбка

В Таиланде Лесли и Рыбка участвовали в секс-тренинге, который проводился в отеле в Паттайе. Участников тренинга задержала явившаяся в отель полиция. Россиянам были предъявлены обвинения в нарушении миграционного режима, незаконном проникновении в страну и ведении нелегальной предпринимательской деятельности. В российском консульстве сообщили, что в скором времени задержанные будут депортированы в Россию, передает Newsru.
Тайский телеканал Nation TV показал в эфире видеорепортаж о задержании десяти россиян, которые незаконно проводили секс-тренинг в одном из отелей в курортной Паттайе. Задержание произошло в минувшее воскресенье, 25 февраля.
Среди задержанных организаторов "семинаров" - блогер Александр Кириллов, более известный под псевдонимом Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают как Настю Рыбку.
На документальном подтверждении задержания Рыбки видно, как она в полицейском участке, утомившись, склонила голову на грудь своего учителя. Всех задержанных теперь ожидает суд и депортация из Таиланда.
Ранее в Сети появилось видео визита полицейских на секс-тренинг.
На официальной странице Кириллова в интернете сказано, что он действительно проводил тренинг в Паттайе с 17-го по 24 февраля.
Телеканал Thai PBS отмечает, что полиция устроила рейд после того, как получила сигнал о проведении незаконных тренингов на территории отеля. Данные поступили в полицейский центр координации борьбы с международной преступностью. Источник, сообщивший правоохранителям эту информацию, в материале телеканала не уточняется.