Видео: в Таиланде после нелегального секс-тренинга задержана скандальная Настя Рыбка

Тайский телеканал Nation TV показал в эфире видеорепортаж о задержании десяти россиян, которые незаконно проводили секс-тренинг в одном из отелей в курортной Паттайе. Задержание произошло в минувшее воскресенье, 25 февраля.

Среди задержанных организаторов "семинаров" - блогер Александр Кириллов, более известный под псевдонимом Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают как Настю Рыбку.

На документальном подтверждении задержания Рыбки видно, как она в полицейском участке, утомившись, склонила голову на грудь своего учителя. Всех задержанных теперь ожидает суд и депортация из Таиланда.

Ранее в Сети появилось видео визита полицейских на секс-тренинг.

На официальной странице Кириллова в интернете сказано, что он действительно проводил тренинг в Паттайе с 17-го по 24 февраля.