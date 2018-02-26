вторник, 27 февраля 2018 г.
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Родственники моряков с пропавшей аргентинской подлодки собирают средства для ее новых поисков

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Подлодка "Сан-Хуан".

ФОТО: Argentina Navy/AP/Scanpix

Родственники 44 членов экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" начали сбор средств для новых поисков субмарины в частном порядке, сообщает NEWSru со ссылкой на ВВС.

В декабре прошлого года Военно-морской флот страны прекратил спасательную операцию на том основании, что надежды найти живым кого-либо из моряков не осталось. Власти официально признали экипаж погибшим через две недели после исчезновения субмарины.

Однако поиски пропавшего судна и тел членов экипажа продолжались в течение еще нескольких недель, уже с участием меньшего числа кораблей. Затем операция была целиком свернута в связи с выполненными задачами по обследованию заданной акватории.

Теперь родственники открыли счет и попросили общественность жертвовать средства для обнаружения подлодки. Никаких следов субмарины найдено не было, несмотря на масштабную поисковую операцию, проводившуюся на воде и с воздуха.

В заявлении членов семей пропавших моряков говорится, что они планируют продолжать искать подлодку и не собираются останавливаться. Родные обратились к представителям общественности с просьбой помочь им.

Семьи членов экипажа ранее выражали недовольство поисковой операцией. Некоторые не верили официальной версии произошедшей трагедии. Другие заявляли, что им важно найти тела погибших, чтобы иметь возможность проститься с ними.

По версии части родственников, у субмарины имелись технические проблемы до выхода в рейс. Между тем ВМФ и лично президент Аргентины Маурисио Макри заверили, что подлодка в последнее плавание отправилась в «идеальном состоянии».

В спасательной операции помощь Аргентине оказывали более десяти стран, в том числе Россия. В поисках участвовали около четырех тысяч человек.

Ранее в феврале аргентинское правительство объявило, что заплатит 4,9 миллиона долларов за информацию, которая привела бы к обнаружению подводной лодки.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года при переходе из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее борту находились 44 члена экипажа: 43 мужчины и женщина - 35-летняя лейтенант Элиана Мария Кравчик, первая в истории Аргентины и всей Латинской Америки женщина-подводник в офицерском звании.

Во время последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии. Моряки также несколько раз сообщали о проблемах с электропитанием и коротком замыкании в одном из аккумуляторов.

В январе управление военно-морской разведки США (Office of Naval Intelligence, ONI) на основе данных Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщило, что подводная лодка «Сан-Хуан» была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд.

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