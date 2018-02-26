Паромное сообщение с Хийумаа может нарушиться
26 февраля 2018 г., 15:26
Из-за низкого уровня воды в море паромное сообщение между материком и островом Хийумаа может быть нарушено или вообще прерваться.
По прогнозу Института морских систем Таллиннского технического университета, в ближайшие дни уровень воды на судовой трассе Рохукюла-Хельтермаа может упасть до отметки, когда судовое сообщение будет нарушено или в худшем случае прервется полностью, сообщил в понедельник оператор TS Laevad.
Компания просит пассажиров перед отправкой в порт оперативно следить за информацией на сайте praamid.ee и в Facebook. «Капитаны судов в текущем порядке принимают решения о безопасности для пассажиров, автомобилей и судна. Мы также приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщила компания.