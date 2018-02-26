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Паромное сообщение с Хийумаа может нарушиться

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Паром. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Из-за низкого уровня воды в море паромное сообщение между материком и островом Хийумаа может быть нарушено или вообще прерваться.

По прогнозу Института морских систем Таллиннского технического университета, в ближайшие дни уровень воды на судовой трассе Рохукюла-Хельтермаа может упасть до отметки, когда судовое сообщение будет нарушено или в худшем случае прервется полностью, сообщил в понедельник оператор TS Laevad.

Компания просит пассажиров перед отправкой в порт оперативно следить за информацией на сайте praamid.ee и в Facebook. «Капитаны судов в текущем порядке принимают решения о безопасности для пассажиров, автомобилей и судна. Мы также приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщила компания.

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