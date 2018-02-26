Полиция прекратила дело об убийстве охотника: убийца найден, но в тюрьме он сидеть не будет

С разрешения Лыунаской окружной прокуратуры полиция завершила уголовное производство, которое было начато 27 сентября прошлого года в связи с убийством председателя охотничьего общества Ныо в волости Камбья.
По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, производство было прекращено, поскольку в ходе расследования выяснилось, что убийство совершил человек, который на данный момент уже мертв, передает Tartu Postimees.
«Собранные в ходе уголовного производства доказательства подтверждают, что председателя охотничьего общества Ныо убил 34-летний мужчина, который на следующий день после преступления покончил жизнь самоубийством в арестном доме. Поскольку подозреваемый в убийстве мертв, прокуратура не может предъявить ему обвинение, и уголовное производство следует завершить», - сказал Лийва.