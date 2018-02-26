Не упустите шанс! Жители Эстонии могут приобрести самолет погранохраны Смотрите фото!
26 февраля 2018 г., 16:16
На сайте оsta.ee продается самолет пограничников L-410 (ES-PLW) вместе с системой морского мониторинга.
Начальная стоимость самолета с двухтурбинным мотором – 300 000 евро. В самолет встроена и система мониторинга MSS-6000, которая была изготовлена в Швеции, передает Postimees.
В объявлении говорится, что самолет был получен из Германии в 1992 году и был в пользовании Департамента полиции и погранохраны.
Самолет технически исправен и годен для полетов.
Объявление смотрите здесь.