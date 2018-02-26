Суд вернул в прокуратуру обвинительное заключение по делу о коррупции в Таллиннском порту

Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-служба суда, отметив, что, по оценке суда, обвинительное заключение по уголовному делу, в рамках которого обвиняются Аллан Кийль, Айн Кальюранд, Мартин Пайде, Эно Саар, предприятие HTG Invest AS, Тынис Похла, Юллар Раад, Свен Хонга, фирма Keskkonnahoolduse OÜ, Тойво Промм, Валдо Ыунап и Ян Пашковский не соответствует установленным в законодательстве требованиям.

Среди прочего, суд в своем постановлении указывает на расплывчатость формулировки обвинения, недостатки в построении обвинения, неясности по вопросам времени и места совершения преступления. «Например, по вопросам, когда были совершены инкриминируемые деяния и какая имеется альтернатива составу преступления», - указывает суд.

Из материалов акта в отношении обвиняемый, по оценке суда, неясно, какие деяния им инкриминируются, когда они могли их совершить и что предосудительного прокуратура видит в действиях, описанных в обвинении.

Исходя из этого суд считает, что обвинительное заключение не соответствует установленным законом требованиям, и по этой причине суд считает необходимым вернуть его в прокуратуру. Как считает суд, это в интересах всех сторон процесса.

«Неясные, туманные формулировки, выдвинутые прокуратурой, вынуждают строить предположения. У прокуратуры есть возможность представить более вразумительное и более конкретное обвинительное заключение, которое, хочется надеяться, убережет участников процесса как от споров по поводу срока давности преступления, так и по поводу обстоятельств его совершения», - отметил суд в принятом в понедельник постановлении.

В то же время, суд не выразил мнения относительно обоснованности квалификации обвинения, хотя на предварительном заседании защитники нескольких обвиняемых указывали на то, что квалификация не является обоснованной.

«То обстоятельство, что защитник не соглашается с выводами, представленными в обвинении или что при расследовании аналогичных дел судебная практика была иной, не означает автоматически, что обвинительное заключение не соответствует требованиям закона и что обвинительное заключение следует вернуть в прокуратуру», - отметил суд, ссылаясь на то, что в отношении обоснованности квалификации обвинения суд может сформулировать свое мнение в ходе судебного расследования.

Постановление Харьюского уездного суда может быть обжаловано в течение 15 дней.

Госпрокуратура в сентябре 2017 года передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые обвиняются в получении взяток на общую сумму 4 млн евро, в том числе 3 млн евро в рамках тендера по заказу паромов.

Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015, сообщила ранее госпрокуратура.

Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Tallinna Sadam Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому.

Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около 4 млн евро.

Большую часть этой суммы, около 3 млн евро, составляет взятка, которую Кийлю обещали представители турецкого и польского судостроительных заводов в обмен на возможность заключить с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam, TS Laevad, договоры о продаже паромов.

Согласно обвинению, Пайде был согласен получить взятку в размере более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более трех с половиной миллионов евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в обещанном размере, а Кийль получил около двух млн евро, он не получил остальную часть взятки, поскольку его задержали по подозрению в преступлении.

Руководившая уголовным следствием госпрокурор Лаура Фельдманис ранее сказала, что Кийль и Кальюранд брали взятки в корыстных целях. «Согласно обвинению, есть основания полагать, что Кийль и Кальюранд последовательно брали взятки в течение многих лет. Для сокрытия преступного происхождения полученных денег и действительных их владельцев использовались различные юридические и физические лица. В рамках уголовного следствия взятые ими в форме взятки суммы были арестованы», - добавила она.